昔日紅遍全台灣的《花系列》主演們日前罕見聚在一起，大合照曝光引起熱烈討論，包括崔佩儀、張晨光、李天柱和俞小凡等人都有出席，有網友發現還有女星六月（蔡君茹），但卻沒印象她有演過《花系列》；六月今（9日）在臉書發文解惑，原來她23年前曾演過《奈何花》，喊話「我也是花系列一員」，還讓網友們自行上網找看看。

六月今日在臉書透露《花系列》聚餐當天，她是趁著錄影空檔出席，沒想到不少網友好奇她怎麼會出現在其中，讓她無奈地說，「其實我也是花系列一員」；她補充說自己當初拍的那部戲叫做《奈何花》，已經是23年前的事情，還請網友可以上網找看看，並曬出多張合照，高EQ地說，「開心與大家同樂」。

電視劇《奈何花》主演群（圖左起）張晨光、席曼寧、六月和黃少祺。（圖／取自中時資料庫）

而六月先前露營時受傷，加上皮膚過敏，眼睛腫到睜不開，甚至臉部大面積紅腫，照片曝光一度引起熱議，外界也都關心她的健康狀況，她今日也在文末報平安，「我的臉已接近全好」。

原來六月當年出演的《奈何花》，剛好是《花系列》最後一部作品，24歲的她在劇中飾演一名女鬼「夏焱」，除了六月之外的主演群包括馬景濤、席曼寧、江宏恩、黃少祺。