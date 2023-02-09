金融監理沙盒實驗暌違二年終於破蛋，有新案申請！金管會綜合規劃處長胡則華9日指出，去年12月底有一家非金融機構申請貸款媒合的金融創新實驗，由於是未輔導過的業者，目前還在補件中，整體創新實驗迄今有16件申請、9件核准、4件未落地、4件落地、2家需開評估會議、1件補件。

金融監理沙盒最後一案出現在2020年11月，由阿爾發投顧申請機器人理財，該案經補件後在2021年2月核准，之後一直到2022年12月才有新申請案出現。胡則華指出，此次新申請的實驗案是一家非金融機構、過去未被輔導過，實驗內容是想架在銀行上做貸款媒合，還須補件中。

據統計，金融創新實驗至今16件申請、9件核准、4件沒落地（凱基銀、群益金鼎證、易安聯、台北富邦銀與帳聯網科技），2家還要開評估會議（湊伙小額集資買國外債券、阿爾發機器人理財）、4家落地（國壽與易遊網、好好證券、統振、阿爾發機器人理財）、1件補件。

由於沙盒實驗時間較長，且有排他性，金管會後來開放金融業務試辦，由於此方式時效上較即時，因此後來金融業都走試辦路線，申請狀況較熱絡。據銀行局統計，截至去年12月底，共有17件申請案、核准15件、2件審核中，其中一件已回覆可逕行開辦、另一件審核中。其中，去年有5件申請案、其中3件核准試辦中、1件已上路、1件審核中。

銀行局指出，3件試辦中的都是純網銀，即將來銀行、LINE Bank、樂天銀行申請試辦可對特定開戶目的之法人客戶以非電子傳送管道輔助執行開戶身分驗證作業。

證期局指出，截至去年12月底止，有9件申請、6件審查中（FIDO相關）、核准1件（好好證券）、2件撤件。

保險局指出，截至今年1月，共有44件申請案、23件試辦結束、試辦中13件、申請審查中4件、否准1件、撤件3件，試辦的案件多為遠距視訊投保、數位深耕驗證，以電子文件方式簽署投保書、要保書、理賠申請書等，健保快譯通來作驗證查詢已投保的保單。