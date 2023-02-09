111學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，9日於台中台灣體育大學體育館進行第二天賽程，對打賽程精彩登場，本日進行的國男組、國女組11量級，桃園市就摘下7金，其中平鎮、楊光各帶走3金，平鎮跆拳道美少女陳柔嘉更完成三連霸，她的隊友、台灣與加拿大混血兒莊亞儒也順利奪金。

大會首日對打賽程進行國中男子、女子組共11個量級，國男最輕量級的45公斤高達96人報名參賽，選手一天內得連勝7場才能掛上最渴望的金牌，最終金牌戰由平鎮國中去年亞少賽國手鍾毅龍，對上花崗國中林秉宏，前兩局雙方1比1平手，第3局兩人激戰到時間快結束還平手，沒想到最後一秒林秉宏大膽使用後旋踢，卻剛好被鍾毅龍側踢踢到頭，鍾毅龍驚險拿下金牌。

鍾毅龍身高僅158公分，但平鎮國中教練楊建治表示鍾毅龍體力強，距離感好且移動能力強，不過，唯一讓教練傷腦筋是，賽前鍾毅龍燙了頭髮，比賽流汗頭髮一濕就會蓋到眼睛、影響比賽視線，楊建治建議鍾毅龍將頭髮理成三分頭，鍾毅龍笑說：「頭髮理短沒關係，順其自然就好，但我還是覺得自己燙髮看起來有比較帥。」

平鎮國中176公分長腿美少女陳柔嘉，雖然全中錦賽前才剛流感、發燒到40度，但她仍在國女59公斤級連勝4場，締造3連霸紀錄，但陳柔嘉對這次表現並不滿意，她解釋：「因為流感剛好，體力上還是有受到一點影響。」

這回除了陳柔嘉之外，同樣有173公分高挑身材的台、加混血兒莊亞儒，去年9月才從道館跟著學校跆拳道一同訓練，過去從沒拿過全國性比賽前三，這次全中錦卻連勝4場，笑納國女63公斤級金牌也是個人首面全國賽金牌，她開心說：「能跟學校代表隊一同訓練果然有很大的進步，我感覺我的前腳進步最多。」

與平鎮國中同樣進帳3金的楊光國中，參加國女42公斤級的王涵菲，雖僅有151公分袖珍身材，對冠軍的決心可不小，她在宏武道館的教練黃國師透露王涵菲最近進步相當明顯，技術、心態都有很大突破；楊光國中教練羅元維也說：「王涵菲積極、努力且上進，平常都跟著男子隊員一同訓練也不會摸魚。」

平鎮國中陳柔嘉（左）完成3連霸。（大會提供）

平鎮國中莊亞儒（左起）、陳柔嘉和鍾毅龍3位選手在111學年全中錦跆拳道賽摘金。（大會提供）