臉書「七日戀人」小編是名彩妝師，她日前發文稱某次在AV片場遇到一名奇葩女子，該女子是做女配角，不但演技超差，現場還不斷問其他人賺快錢的機會，最後因相當不專業遭AV產業封殺，小編後來得知該女子原本在酒店當公關，因態度不良也遭各酒店封殺，最後只能找年紀大的男生結婚。

七日戀人臉書發文稱，她日前接到AV劇組通告，一名擔任配角的女子進到片場後相當有禮貌，她原本想先為女子化妝，對方卻堅持自己只是配角不用先畫，最後還堅持不能畫眼睛、隨便化化就好，該女子後來拍攝期間演技非常差、叫聲很難聽、表情死板，讓導演卡了數10次後暫停，原PO後來問製片，製片稱該女子頂尖大學畢業後想要賺快錢，才選擇這工作。

製片說該女子先是在酒店當女公關遭各家封殺，後來才來當AV女優，中場休息時，女子不斷問其他人對方工作好賺嗎，最後一連拍到凌晨2點才收工，一個月後原PO得知該女子也被AV產業封殺了，製作人則建議對方找年紀偏大的男生結婚，原PO說「聽說她正在積極跟爺爺們聯誼，希望她能成功物色到好的爺爺，過上穩定舒服的生活」。

其他網友留言「過一段時間後，被各大婚姻介紹所及老人安養院封殺的奇女子出現了」、「很聰明，爺爺應該一晚就氣到葛屁」、「如果帶子有保存或許會成為臺灣AV界的邪典」、「感覺上有身心症」、「他是有什麼困難一定要賺快錢...既然是不錯的科系應該有比較穩定的工作可以選擇吧」。