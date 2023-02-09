土耳其當地由台灣民間募資搭建的「台灣－雷伊漢勒世界公民中心」（簡稱台灣中心）執行長裘振宇9日晚間搭機返台，他說，雷伊漢勒市所有國際非政府組織都撤退了，當地現在是無政府狀態，所以緊急回來尋求幫助。（陳麒全攝）

日前土耳其、敘利亞邊境發生規模7.8強震，造成上千座建築物倒塌，無數民眾受困傷亡，短短幾日兩國罹難人數已逾1萬7000人。當地由台灣民間募資搭建的「台灣－雷伊漢勒世界公民中心」（簡稱台灣中心）每天收容300到400名婦女與孩童，提供熱食、手機充電。台灣中心執行長裘振宇9日晚間搭機返台，他說，雷伊漢勒市所有國際非政府組織都撤退了，當地現在是無政府狀態，所以緊急回來尋求幫助。

裘振宇搭乘土耳其航空TK24航班於9日晚間7時許返台，他指出，雷伊漢勒市現在沒水沒電，基礎設施在半年、一年內都不會恢復，當地居民有能力的都逃走了，台灣中心是當地唯一一個免費提供食物、電源跟水源的機構，接下來台灣中心該怎麼營運也是問題。而且聯合國的整套系統早已撤離、土耳其的緊急救難總署，因總部大樓倒塌也撤離，台灣中心現在就像孤島一樣。

他說，因地震導致地殼變動，目前台灣中心挖的地下水井也壞掉了，這次回來台灣，就是希望利用過去921的經驗，將台灣中心這座孤島進化成能夠水電自給自足，繼續服務當地的難民及居民。

土耳其當地由台灣民間募資搭建的「台灣－雷伊漢勒世界公民中心」（簡稱台灣中心）執行長裘振宇9日晚間搭機返台，他說，雷伊漢勒市所有國際非政府組織都撤退了，當地現在是無政府狀態，所以緊急回來尋求幫助。（陳麒全攝）

裘振宇表示，台灣中心正面臨關鍵轉換期，在敘利亞內戰爆發時期，土耳其雷伊漢勒市雖然只是10萬人民小鎮，但卻迎來20萬人的難民，當地居民也受難很多，雷伊漢勒市在敘利亞難民危機後，又發生百年一遇的大地震，當地的人從難民變成災民，比以往更加貧困，台灣中心過去成立的目的就是幫助敘利亞難民，同時也幫助貧困的土耳其居民。這次回台灣，希望跟台灣的社會大眾、學者專家、建築師等各界人士討論「台灣心中該怎麼做？」，在這個最沒有希望的小鎮，做給世界看。

裘振宇說，台灣民眾現在一定很想要捐贈資源給土耳其災民，但捐贈一定要跟土耳其地方政府合作，以免資金被恐怖主義挪用。現在當地是無政府狀態，物資跟金錢無法合法進入土耳其，相信土耳其駐台辦事處現在一定也很苦惱，該怎麼收物資又怎麼送進土耳其，當這些物資送到土耳其又該怎麼有效、公平公正地發放。

土耳其當地由台灣民間募資搭建的「台灣－雷伊漢勒世界公民中心」（簡稱台灣中心）執行長裘振宇9日晚間搭機返台，他說，雷伊漢勒市所有國際非政府組織都撤退了，當地現在是無政府狀態，所以緊急回來尋求幫助。（陳麒全攝）

他強調，這次回來最重要的目的，就是尋找資源的同時又將這些東西合法合理地帶進去，並做公正地分配，人道救援才能真正地發揮，否則物資到了當地也是被掠奪瓜分。

裘振宇指出，台灣中心去年開始就沒拿過台灣政府任何一毛錢，從頭到尾也沒有跟土耳其政府拿過一毛錢，都是民間自動自發經營，非常感謝台灣社會大眾的支持。無論台灣或土耳其雙方政府願不願意提供台灣中心資源都沒關係，台灣中心一定會活下去，當然也希望跟台灣政府合作。

台灣中心七年前成立之初，是依照土耳其政府政策成立，所有權屬於雷伊漢勒市政府，但第一筆資金是我國外交部提供，經營管理者是台灣人，台灣人再與當地的敘利亞、土耳其居民合作成立地方非營利組織、社會企業，再跟台灣的非營利組織、社會企業合作，這麼複雜的關係就靠著一條叫「希望」的線所串連，現在又遭逢巨災，希望能讓台灣中心再試一次。

裘振宇表示，這次返台預計停留2周，與團隊討論出方案後，就會召開記者會向社會大眾說明，有關「台灣中心要不要走下去？怎麼走下去？」。