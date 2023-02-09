海科館在國科會支持下，9日在潮境智能海洋館進行一場闖關活動，活動中暖暖高中的學生們透過水下攝影照片及錄影，驚喜地發現潮境海灣去年全年就出現了18頭海龜，超越過去5年總和僅15頭的紀錄，顯示潮境海灣保育有成。

海科館產學交流組主任陳麗淑表示，每一頭海龜臉上鱗片排列就像人的指紋有個體辨別型，每一頭海龜都有不同的臉紋，所以可以應用來辨認海龜個體。這次活動中，就是國內學者引用國外的公民科學記錄方法，除了認識海龜辨識的科學方法，也發現原來基隆有這麼多的海龜。

海科館表示，在國科會的支持下海科館首度以「女高中生保育區探究與實作」推動女孩參與科學的學習與探究。且有鑑於東北角的地理及海流條件特殊，是許多海洋生物遷徙必需經過的區域，這次特別針對潮境保育區的海龜進行研究，讓暖暖高中的學生參與潮境海龜點名的公民科學行動。

學生們透過2022年潛水者水下攝影照片以及海科館水下錄影所紀錄的33筆目擊海龜的影像資料，同學在課程中經由60張的照片影像仔細比對，辨識出有18頭海龜出現在保育區海灣。

海科館館長陳素芬指出，其實在地的漁民都非常清楚海龜每年都有出現在東北角，但是在保育區成立前，經常看到海龜被近岸底刺網纏住而死亡的現象，保育區成立後因加強取締底刺網，目前底刺網已經從保育區消失，所以這幾年海龜的數量有逐漸增多的趨勢，過去5年出現的海龜數量總和不到15頭，但在2022年單單一年中即發現在保育區的紀錄就出現有18頭海龜的數量。保育區的功能及成效在海科館與基市府和所有海洋志工的努力下明顯可見。

配合國際女科學日所展開的這項特別活動，不但具有鼓勵女孩從事科學研究外，也讓更多人有機會參與公民科學家與更能了解海灣生態紀錄的意義和海洋資源永續的重要！