民進黨台北市議員落選人梁文傑，敗選後進入內閣，接任陸委會副主委，昔日嗆聲「共機擾台就要停辦雙城論壇」的他，卻在上任後改口「要考量到兩岸交流」而被酸爆，本人更被抓包疑似為了躲避風頭，急關臉書。

梁文傑過往在擔任北市議員期間，曾怒嗆時任市長柯文哲「若共機擾台，就應該停辦台北上海雙城論壇」，接任陸委會副主委後遭柯酸「應該維持自己信念，停止兩岸交流，才不會變雙標黨」。梁文傑今談及此事180度大轉彎，改口稱當時擔任民代，要反應民意，現在進入政府單位，必須顧慮到兩岸交流和經貿問題。

梁文傑回應曝光後，慘遭網路「炎上」，網友酸翻：「雙標黨不是假的」、「不是不能舉辦雙城論壇，是只有DPP能舉辦」、「綠能你不能」、「招搖撞騙就是在說這種的」、「坐大位就不演了」。

更有鄉民發現，梁文傑遭砲轟後，晚間突然關閉自己的臉書粉專，也再度引發網友諷刺：「是不是又跑到澳門出任務了」、「應該是要趕快清一下舊文吧」、「可以去抖音找找看」、「搞不好正在註冊微博」、「還真的關了耶」、「縮了，抗中保台的特色」。

實際查詢發現，梁文傑臉書粉專確實已經搜尋不到，僅留私人帳號，但也全部設為隱私，無法查閱。