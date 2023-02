行政院長陳建仁今(9)日接見「美台商業協會」(USTBC)訪問團一行時表示,台美經貿關係近年來穩健提升,互為彼此可信任且優先的經貿合作夥伴,他相信未來能持續透過「貿易暨投資架構協定」(TIFA)會談、「經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)、「科技貿易暨投資合作」(TTIC)及「台美21世紀貿易倡議」等多項機制,建立更全面經貿夥伴關係,並逐步推動與美簽署「雙邊貿易協定」(BTA)及「避免雙重課稅協定」(ADTA),也希望「美台商業協會」未來持續為台美經貿合作提供助力。

陳建仁表示,很高興見到伍佛維茲(Paul D. Wolfowitz)大使再度率領「美台商業協會」訪問團來台,伍佛維茲過去擔任協會主席期間,曾多次率領美商企業來台訪問,對於促進台美經貿關係不遺餘力。此次訪團成員包括來自美國高科技、國防、能源及金融等產業的重量級企業,展現美國商業界對深化台美經貿交流的支持,他在此特別表達誠摯歡迎之意。

陳建仁指出,「美台商業協會」長久以來強力支持深化台美雙邊經濟、貿易、投資及安全等面向的夥伴關係,並持續透過聯繫美國政府及國會部門、主辦企業論壇及投書美國主流媒體等方式,向各界強調台美經貿夥伴關係的重要性,是我國推動深化台美關係的堅實夥伴。他除了要特別肯定「美台商業協會」的貢獻,也感謝該協會長期以來對台美關係的堅定支持。

陳建仁強調,台美經貿關係近年來穩健提升,去(2022)年我國為美國第9大貿易夥伴,美國則是我國第2大貿易夥伴。儘管COVID-19疫情嚴峻,去年6月台灣仍組團赴美參加「選擇美國投資高峰會」(SelectUSA Investment Summit),代表團人數超過百人,規模連續5年蟬聯全球之冠,彰顯我國政府及民間企業對於強化台美經貿合作的強烈意願。

陳建仁進一步表示,去年10月我國外貿協會於美國華府舉辦「2022年美國台灣形象展」,他也親自赴美共襄盛舉,藉以鼓勵台美雙邊產學深化合作,期許雙方能夠整合彼此產業優勢,共同創建更安全、更具韌性的供應鏈。

陳建仁指出,台美互為彼此可信任且優先的經貿合作夥伴,雙方政府除了持續透過台美「貿易暨投資架構協定」(TIFA)會談、「經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)及「科技貿易暨投資合作」(TTIC)架構等多項機制,促進雙方就貿易議題、經濟政策及產業合作等面向的交流;去年6月,雙方更宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」,並於今(2023)年1月在台舉行談判,雙方未來將持續就該倡議所包含的多元貿易議題進行交流,以期達致高標準且具經濟意義的貿易協定。

陳建仁強調,他深信台美能在前述各項機制下,建立更全面的經貿夥伴關係,更希望以此為基礎,逐步推動與美方簽署「雙邊貿易協定」(BTA),為雙方產業進一步開創台美經貿投資關係的新頁。此外,我國政府亦誠盼與美儘速洽簽「避免雙重課稅協定」(ADTA),希望「美台商業協會」能協助向美國政府表達洽簽該協定的重要性,透過降低雙方企業在跨國投資時面臨的稅務壓力,為雙方企業及人才交流創造利基。

最後,陳建仁指出,我國政府將持續透過臺美各項雙邊機制,帶動更多雙邊投資及貿易,進一步深化台美互為彼此優先貿易夥伴的合作關係,同時誠摯期盼「美台商業協會」未來能夠持續為台美經貿合作提供助力,與台灣攜手共創經濟繁榮佳績,並祝福訪團在臺行程圓滿順利。

隨後,伍佛維茲致詞時表示,根據台灣美國商會年度商業景氣調查報告顯示,過去幾年來全世界對於台灣的商業信心持續攀升,關鍵在於台灣政府為企業界提供一個自由且開放的社會環境,而對於陳建仁致詞時所關切台美簽署經貿協定一事,該協會定會大力支持。

伍佛維茲強調,強化區域和平,不僅符合台灣人民的利益,也符合中國、美國及全世界的利益,因為一旦台灣海峽發生戰爭,將對全世界造成衝擊。伍佛維茲特別引用普魯士國王腓特烈二世(Frederick the Great)名言:「沒有武力作後盾的外交,就如沒有樂器的音樂(Diplomacy without arms is like music without instruments)」,而避免台海發生戰爭的關鍵在於要對台灣有信心,並透過嚇阻和外交來預防戰爭,因此他們一直非常支持對台軍售,並致力確保台灣在必要時間內獲得所需且足量的武器。

談及COVID-19疫情,伍佛維茲表示,台灣防疫成績有目共睹,世界衛生組織(WHO)不應拒絕讓台灣參加世界衛生大會(WHA),尤其COVID-19疫情可能比我們預期結束的時間還要更長,甚至以後還會有其他流行性疾病的挑戰,因此台灣的防疫經驗對世界其他國家來說會是很好的借鏡,美台商業協會也會予以協助,持續為台灣發聲。