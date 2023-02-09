行政院長陳建仁今（9）日接見「美台商業協會」（USTBC）訪問團一行時表示，台美經貿關係近年來穩健提升，互為彼此可信任且優先的經貿合作夥伴，他相信未來能持續透過「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談、「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）、「科技貿易暨投資合作」（TTIC）及「台美21世紀貿易倡議」等多項機制，建立更全面經貿夥伴關係，並逐步推動與美簽署「雙邊貿易協定」（BTA）及「避免雙重課稅協定」（ADTA），也希望「美台商業協會」未來持續為台美經貿合作提供助力。

陳建仁表示，很高興見到伍佛維茲（Paul D. Wolfowitz）大使再度率領「美台商業協會」訪問團來台，伍佛維茲過去擔任協會主席期間，曾多次率領美商企業來台訪問，對於促進台美經貿關係不遺餘力。此次訪團成員包括來自美國高科技、國防、能源及金融等產業的重量級企業，展現美國商業界對深化台美經貿交流的支持，他在此特別表達誠摯歡迎之意。

陳建仁指出，「美台商業協會」長久以來強力支持深化台美雙邊經濟、貿易、投資及安全等面向的夥伴關係，並持續透過聯繫美國政府及國會部門、主辦企業論壇及投書美國主流媒體等方式，向各界強調台美經貿夥伴關係的重要性，是我國推動深化台美關係的堅實夥伴。他除了要特別肯定「美台商業協會」的貢獻，也感謝該協會長期以來對台美關係的堅定支持。

陳建仁強調，台美經貿關係近年來穩健提升，去（2022）年我國為美國第9大貿易夥伴，美國則是我國第2大貿易夥伴。儘管COVID-19疫情嚴峻，去年6月台灣仍組團赴美參加「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），代表團人數超過百人，規模連續5年蟬聯全球之冠，彰顯我國政府及民間企業對於強化台美經貿合作的強烈意願。

陳建仁進一步表示，去年10月我國外貿協會於美國華府舉辦「2022年美國台灣形象展」，他也親自赴美共襄盛舉，藉以鼓勵台美雙邊產學深化合作，期許雙方能夠整合彼此產業優勢，共同創建更安全、更具韌性的供應鏈。

陳建仁指出，台美互為彼此可信任且優先的經貿合作夥伴，雙方政府除了持續透過台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談、「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）及「科技貿易暨投資合作」（TTIC）架構等多項機制，促進雙方就貿易議題、經濟政策及產業合作等面向的交流；去年6月，雙方更宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，並於今（2023）年1月在台舉行談判，雙方未來將持續就該倡議所包含的多元貿易議題進行交流，以期達致高標準且具經濟意義的貿易協定。

陳建仁強調，他深信台美能在前述各項機制下，建立更全面的經貿夥伴關係，更希望以此為基礎，逐步推動與美方簽署「雙邊貿易協定」（BTA），為雙方產業進一步開創台美經貿投資關係的新頁。此外，我國政府亦誠盼與美儘速洽簽「避免雙重課稅協定」（ADTA），希望「美台商業協會」能協助向美國政府表達洽簽該協定的重要性，透過降低雙方企業在跨國投資時面臨的稅務壓力，為雙方企業及人才交流創造利基。

最後，陳建仁指出，我國政府將持續透過臺美各項雙邊機制，帶動更多雙邊投資及貿易，進一步深化台美互為彼此優先貿易夥伴的合作關係，同時誠摯期盼「美台商業協會」未來能夠持續為台美經貿合作提供助力，與台灣攜手共創經濟繁榮佳績，並祝福訪團在臺行程圓滿順利。

隨後，伍佛維茲致詞時表示，根據台灣美國商會年度商業景氣調查報告顯示，過去幾年來全世界對於台灣的商業信心持續攀升，關鍵在於台灣政府為企業界提供一個自由且開放的社會環境，而對於陳建仁致詞時所關切台美簽署經貿協定一事，該協會定會大力支持。

伍佛維茲強調，強化區域和平，不僅符合台灣人民的利益，也符合中國、美國及全世界的利益，因為一旦台灣海峽發生戰爭，將對全世界造成衝擊。伍佛維茲特別引用普魯士國王腓特烈二世（Frederick the Great）名言：「沒有武力作後盾的外交，就如沒有樂器的音樂（Diplomacy without arms is like music without instruments）」，而避免台海發生戰爭的關鍵在於要對台灣有信心，並透過嚇阻和外交來預防戰爭，因此他們一直非常支持對台軍售，並致力確保台灣在必要時間內獲得所需且足量的武器。

談及COVID-19疫情，伍佛維茲表示，台灣防疫成績有目共睹，世界衛生組織（WHO）不應拒絕讓台灣參加世界衛生大會（WHA），尤其COVID-19疫情可能比我們預期結束的時間還要更長，甚至以後還會有其他流行性疾病的挑戰，因此台灣的防疫經驗對世界其他國家來說會是很好的借鏡，美台商業協會也會予以協助，持續為台灣發聲。