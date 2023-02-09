訊連科技2022年跨足人臉辨識系統，陸續打進韓國門禁大廠UNIONCOMMUNITY，並與元大人壽合作，搶進保險金融業。

訊連科技9日再傳好消息，與聯發科合作布局物聯網平台，針對聯發科技最新發表的Genio 700優化效能。FaceMe運行於Genio 700，經AI處理器優化，實測結果相較於單純只用CPU運算，可以展現6.5倍快的運算速度，並降低24％的CPU使用率。

聯發科技Genio 700為終端AI運算物聯網平台，提供高性能的IoT SoC和AI模組，專為智慧家庭、智慧零售與工業物聯網裝置設計。Genio 700平台整合最新AI核心和加速器，大幅提升終端裝置運算能力，每秒可處理的影像幀數大幅增加，可支援多路影像的AI即時人臉辨識，在智慧零售及智慧安控等應用情境，可大幅提升辨識效率。

FaceMe除了人臉辨識外，也可以分析性別、年齡、情緒等資訊，另外也提供人形偵測及追蹤功能，並結合既有的影像監控系統，可做到即時多攝影機的人臉及人形追蹤，可以全場域快速搜尋特定人物的行蹤軌跡，加強場域安全，提供客戶更完整的智慧安控系統。