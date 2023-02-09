來自巴西的年輕網紅塞昆迪諾(Thaís Rocha Secundino)，擁有美艷外表和火辣身材，28歲的她正值青春年華，常在IG分享生活，吸引2萬粉絲追蹤，算是小有名氣，沒想到，近日塞昆迪諾被發現全身遭捅了11刀，陳屍在一輛吉普車上，且根據警方調查，嫌犯居然是她聘請的45歲男司機以及31歲閨密。

綜合外媒報導，塞昆迪諾3日被發現死在位於聖保羅市的車上，頸部、腹部和背部均有明顯刀傷，警方獲報趕到現場時，閨密正在犯罪現場痛哭，司機則在旁邊安慰她，然而，兩人做筆錄時的證詞反覆，加上塞昆迪諾曾發給男友一段錄音，內容是稱要找閨密理論，結果竟一去不返。

Model influencer found dead in her car with 11 stab wounds. pic.twitter.com/BvaDwG3q2T — Daily Loud (@DailyLoud) February 8, 2023

警局發言人阿萊索(Ivalda Aleixo)表示，名下擁有數家夜總會的塞昆迪諾，死因很可能與閨密涉嫌挪用店內公款有關，決定將2名嫌犯拘留30天，對此，閨密的律師做出聲明，強調閨密之所以在現場，僅是怕被誤會，詳細案情目前尚在調查中。