7-11把愛找回來公益募款平台自8日啟動O2O緊急募款機制，與台灣世界展望會合作推動「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」緊急募款活動。（7-11提供）

土耳其近期遭遇百年強震，造成土耳其與敘利亞一帶嚴重傷亡，引發全世界關心。衛福部宣布即起可透過ATM、網路銀行、臺灣行動支付方式捐款，明天上午8點起亦可利用四大超商捐款。

全家表示，全家不僅為最接近民眾的生活平台，更可隨時成為嫁接民眾與社會需求的重要橋樑，在衛福部聯繫後完成系統設定，10日上午8時起，民眾即可透過全台4100間全家店舖進行捐款，邀請民眾讓愛心超越國界，跨海幫助土耳其與敘利亞災民。

FamiPort小額捐款單筆最低金額100元、最高金額上限2萬元，只要填寫金額與收據需求資料，即可至櫃台付款，完成代收捐款，便利民眾發揮愛心。此筆捐款專戶帳號為270750（中央銀行國庫局），後續款項將匯入衛生福利部賑災專戶（衛福部土耳其震災專案），如有捐款事項確認，可致電衛福部電話：02-8590-6666。

「衛福部土耳其震災專案」小額捐款代收自2月10日上午8時至3月6日23：59為止，全家將於「衛福部土耳其震災專案」小額捐款結束後於官網公布捐款代收金額；欲索取捐款收據民眾，只要在FamiPort操作捐款程序時，勾選捐款收據，將由衛生福利部統一處理，於捐款結束後寄發收據予民眾。 操作步驟： FamiPort多媒事務體機首頁下方選擇【衛福部土耳其震災專案】或FamiPort多媒體事務機首頁→【服務／公益】→【愛心公益】→【愛心捐款】→選擇【衛福部土耳其震災專案】。

7-11把愛找回來公益募款平台自8日啟動O2O緊急募款機制，與台灣世界展望會合作推動「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」緊急募款活動，線上開啟OPEN POINT APP即時捐款、線下就近到超過6600間門市ibon便利生活站捐助，雙管齊下邀請民眾共同跨海幫助受災兒童及家庭度過最艱困的時期。

2月8日到4月8日止，隨時隨地開啟OPEN POINT APP慈善捐款可選擇單筆捐款，或為期3個月定期定額的捐款訂閱制捐助台灣世界展望會，亦可就近到超過6600台7-11 ibon便利生活站按下慈善捐款「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」按鈕，就能即時捐出愛心。

OPEN POINT APP 線上慈善捐款步驟：線上信用卡付款使用辦法：開啟OPEN POINT APP→首頁下方點選【ibon服務】→點選【服務】→點選擇【愛心公益】類別之【線上捐款】→選擇【台灣世界展望會】點選【搶救土耳其及敘利亞震災兒童】募款專案→【立即捐款】→選擇【捐款金額】、【捐款方式】單筆捐款或定期定額捐款訂閱制後輸入相關資料→完成捐款。

數位條碼門市付款使用辦法：開啟OPEN POINT APP→首頁下方點選【ibon服務】→點選【服務】→點選擇【愛心公益】類別之【線上捐款】→選擇【台灣世界展望會】點選【搶救土耳其及敘利亞震災兒童】募款專案→【立即捐款】→選擇【門市付款】並填寫捐款資料→產出捐款條碼→3小時內至門市繳費捐款。

ibon便利生活站捐款步驟：於機台點選【儲值／繳費】→慈善捐款→【搶救土耳其及敘利亞震災兒童】→填妥捐款人資訊→列印繳費單至門市櫃台結帳即可完成。