俄烏戰爭屆滿周年,烏克蘭總統澤倫斯基繼去年12月訪問華府再次冒險出國,先後前往倫敦、巴黎與布魯塞爾,敦促歐洲國家領導人提供更多軍援。澤倫斯基9日在歐洲議會發表演說,他感謝歐盟國家的支持與理解,強調烏軍奮勇作戰不僅是為抵禦「當代世界最反歐洲的力量」,同時也「在戰場上捍衛你們」。

澤倫斯基9日上午8時(台灣時間下午3時)與法國總統法馬克宏一同搭機前往布魯塞爾參加歐盟國家元首和政府首長峰會。澤倫斯基告訴歐洲議會:「我想感謝你們支持我們、理解我們,理解我們需要大砲、彈藥、坦克、遠程飛彈與戰機。 我們由衷感謝你們給予的軍援。」他盛讚歐盟施行如俄油禁令等措施,但也說「前方路還長」,歐盟國家能做的更多。澤倫斯基強調,烏軍上戰場不僅是捍衛家園,更是「保護歐洲,免受意圖摧毀歐洲自由的政權的侵害」。

歐洲議會議長梅特索拉(Roberta Metsola)敦促聯盟成員國向烏克蘭提供戰機和遠程武器,她告訴澤倫斯基:「我們知道你們的人民為歐洲犧牲奉獻,我們必須以言語之外的行動向你們致敬。」她說:「各國必須考慮採取迅速措施,提供你們需要的遠程系統與噴射機,以保護被太多人視為理所當然的自由。」

澤倫斯基還感謝歐盟授予烏克蘭候選國地位,稱那「激勵我們堅持到底」。梅特索拉則說:「烏克蘭就是歐洲,你們國家的未來在歐盟。」

澤倫斯基此行馬不停蹄,8日上午閃電到訪倫敦與英國首相蘇納克會談、下午對英國國會發表演說,接著前往視察接受英國訓練的烏軍武裝部隊。蘇納克一路陪同澤倫斯基,雙方並簽署宣示兩國團結的《倫敦聲明》(London Declaration)。值得注意的是,蘇納克對於軍援烏方表示「沒什麼是不能談的」,包括供應北約組織(NATO)規格戰機。

對於蘇納克鬆口英國可能援烏戰機,克里姆林宮發言人培斯科夫猛烈抨擊,他稱那樣只會「讓這場衝突為烏克蘭帶來更多痛苦與磨難」。

8日晚間澤倫斯基在法國艾里賽宮與馬克宏和德國總理蕭茲共進晚餐,馬克宏和蕭茲承諾「若有必要」,將在各方面繼續援烏直到「勝利」。蕭茲說:「我們再次強調,不允許俄國贏得這場戰爭。」

澤倫斯基停留巴黎期間獲馬克宏頒發法國榮譽軍團大十字勳章(Grand Cross of the Legion of Honor),這是法國總統可以授予另一國元首的最高榮譽。