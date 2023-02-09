國民黨副主席夏立言傍晚至釣魚台國賓館會見國台辦主任宋濤，當面呼籲兩岸過去已達成的民生協議一定要想辦法落實、維護；要盡量克服困難，降低兩岸交流可能的不便與成本；兩岸應該要盡量緩和緊張情勢，盡最大努力追求和平穩定等「三大訴求和關切」。

夏立言會談中表示，國民黨從去年到今年兩次出訪所有工作的重點，都是圍繞著這三個方向推進，所有的目的都是為了促進台灣社會的民生福祉，保障台灣基層民眾的權益，同時也盡到維護台海及區域和平穩定的責任。

夏立言說，當前兩岸僵局或許短期內難以完全改善，現階段應盡量避免兩岸政治分歧波及經貿與民生領域。夏認為，兩岸應用行動交流對話化解歧見、加強溝通解決爭端，才能積累兩岸互信，保障和平發展。

夏立言更主張，兩岸應持續強化民間及地方政府層面的溝通對話，協助解決兩岸交流過程中如台灣基層農漁民、中小企業關切的農漁水產品等民生經貿議題實質困難，這也是當前最能促進兩岸人民福祉、有效維護兩岸和平穩定的最佳方式。

國民黨表示，夏立言與宋濤會見過程，雙方都很坦率溝通，也充分交換意見。

國民黨指出，國民黨兩岸政策是延續過去黨章、政綱，包括2005年「連胡五項願景」、前總統馬英九主政8年期間的「親美、友日、和陸」基本方針，推動海峽兩岸在「九二共識、一中各表」、「反對台獨」基礎上「求同存異」，立場一直沒變。

國民黨說，兩黨未來將共同致力於開展各項有利於兩岸和平穩定、交流合作和經濟繁榮的工作。