路透9日報導，英美稍早炒作陸製監視攝影機「安全」問題，引發澳洲跟進，澳國防長馬爾斯稱，將檢查澳洲國防部辦公室使用的監視攝影機。對此，中方外交部發言人毛寧9日在主持例行記者會表示，中方反對任何泛化國家安全概念，濫用國家力量，歧視打壓中國大陸企業。

馬爾斯9日受訪時聲稱，澳國防部正評估部門內所有監控技術，若發現「特定」攝影機，將被移除。但他也說，這是很重要的問題，但「不應該誇大」。

路透報導，澳洲對陸製攝影鏡頭展開「檢查」，是步英國和美國後塵。去年11月，英國政府部門下令，以「安全考慮」為由，在政府建築中停用陸製的監控攝影鏡頭。美國一些州也已禁止了一些中國大陸公司的產品。

澳洲在野自由黨議員派特森（James Paterson）聲稱，中國海康威視和大華產的近1000台設備被安裝在250多個澳洲政府辦公室。他還要求政府緊急拿出計畫，「拆除此類攝影鏡頭」。

但海康威視回應稱，把公司描繪稱威脅澳洲國家安全是「完全錯誤」的，因為它不能訪問終端用戶的視訊數據，不能管理終端用戶的數據庫，也不能在澳洲銷售雲存儲。

「我們的攝像頭符合所有適用的澳洲法律和法規，並受到嚴格的安全要求。」海康威視發言人如是說。

澳洲總理艾班尼斯回應指出，他並不擔心中國大陸對可能移除攝影鏡頭作出的反應。「我們根據澳洲的國家利益行事。我們這樣做是透明的，這也是我們將繼續做的。」

中國大陸外交部發言人毛寧9日在例行記者會指出，中方反對任何泛化國家安全概念，濫用國家力量，歧視打壓中方企業的錯誤做法。

毛寧指出，中國大陸政府一貫鼓勵中企按照市場原則和國際規則，在遵守當地法律的基礎上開展對外投資合作。希望澳洲方面為中企正常經營提供公平、公正、非歧視的環境，多做有利於雙方互信和合作的事情。

當前，中澳兩國間政治和經貿關係出現了許多回暖跡象。去年5月，艾班尼斯領導的工黨開始執政，逐漸調整對中關係的政策基調，改變了前幾屆政府的對中敵視政策。中澳兩國領導人在印尼峇里島會晤，進一步為雙邊關係改善指明方向。

大陸船舶跟蹤數據顯示，2月9日時至少有兩艘載運澳洲煤炭的船隻已經抵達中國大陸，還有幾艘正在途中。煤炭貿易商正密切關注這些貨物，並等待在中國大陸通關。