新北市雲林同鄉會今（9）日晚間舉行新春團拜，總統蔡英文、副總統賴清德先後抵達現場致意，相差約45分鐘；賴清德進入餐廳時先一一與門口的歡迎人員握手致意；被問及與新北市長侯友宜一前一後到場向雲林鄉親致意，是否有較勁的意味，賴清德對此僅微笑向記者表示謝謝，隨後便步入會場。

新北市雲林同鄉會總會今晚在新北市板橋一處餐廳舉辦新春團拜，同時也進行第五屆理監事會議，賴清德抵達餐廳門口時，簽完名後便在李坤城、新北市議員廖宜琨、彭佳芸等人的簇擁下抵達現場，沒有接受記者聯訪。

當時有媒體問及新北市長侯友宜稍早也到會場向雲林鄉親致意，兩人一前一後到場是否有較勁的意味，不過賴清德並沒有回應，僅笑著對媒體說謝謝後便步入會場。

賴清德進入會場後，現場「副總統好」的問候聲此起彼伏，賴清德也向在場的雲林鄉親致意後便上台致詞；根據民進黨新北市議員彭佳芸轉述，賴清德致詞時提到雲林的特產、文化，也盛讚雲林培養了很多人才，包括在場就有三位國策顧問來自雲林，同時也跟現場的雲林鄉親問好。

賴清德致詞時，大讚雲林有三多，分別為第一農業產值多，被視為農業首都的雲林一年農產品產值高達800億元，再加上還發展農業生物科技，未來產值可能還會翻倍；第二人才多，雲林出身的國策顧問有6人，今天就有3位國策顧問到場，且各行各業、士農工商的雲林子弟也是人才輩出；第三文化多，我國民俗類的無形文化資產共有22項，其中光是雲林就擁有4項，包括馬鳴五年千歲大科、北港朝天宮迎媽祖、口湖牽水「車藏」以及雲林六房媽過爐。

他也提到蔡英文總統稍早也到場向雲林鄉親致意，不僅對雲林相當關心，在當地也推動台西魚電共生綠能園區、中科虎尾園區及國家級老人高齡醫學福祉中心等三項重要建設，希望離鄉背井的雲林人在為新故鄉新北市、故鄉雲林打拚的同時，也一起合力守護台灣。