據《澳大利亞廣播公司》（ABC）報導，中國取消了持續2年多的禁令，數萬噸澳洲煤炭於本週三運抵中國。中澳關係回暖下，外界預期下一項獲得放行的澳洲商品很可能是大陸號饕客期待已迻的澳洲大龍蝦。

報導說，約7.2萬噸澳洲煤炭運抵廣西湛江，這是中澳關係緩和以來，首批運抵中國的澳洲煤炭。這項禁令是自前莫裡森政府要求對新冠病毒起源展開調查後，中方所出台的非正式禁令。

澳大利亞反對黨外交事務發言人伯明漢（Simon Birmingham）表示，「我們注意到（煤炭）以正常的方式在中國港口卸貨並通關......如果是這樣的話，我們將非常歡迎。」

他表示，「在消除針對澳洲葡萄酒行業、大麥行業和許多其他行業的貿易制裁方面，還有很多工作要做，這些行業面臨著不太透明的貿易障礙。」

《路透》引述澳大利亞貿易部長法雷爾（Don Farrell）透露，在他與中國商務部長王文濤視像通話的數天後，一家龍蝦出口商向北京申請了許可證，沒有被立即駁回，這是中澳貿易紛爭爆發以來首次出現的情況。這意味著被中國限制進口的澳洲龍蝦，也可能在短期內解禁。

北京重申，願與澳方保持溝通，在貿易上尋找互利共贏方案。

《路透》引述船舶追蹤數據指出，目前還有數艘運煤船正在開往中國途中。

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