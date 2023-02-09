女星隋棠和老公Tony於7日週刊踢爆放任孩子在清晨、深夜製造噪音，隋棠晚間發千字文解釋，又遭鄰居夫婦發7點聲明駁斥「一派胡言」，雙方目前各說各話，將由司法釐清真相。繼千字文後，隋棠昨（8日）更新IG限時動態，疑向自己打氣。

隋棠8日在IG限時動態替自家品牌宣傳，其中一則為情人節禮盒附贈的品牌小卡，上面寫著：「在世界變得一言難盡時，記得抬起頭，讓心中那片深藍色星光撫慰你，陪著你找到屬於自己的快樂與價值，然後再次自由地閃閃發亮，我們希望每一個你，都可以，在星空的美麗中看到自己。」

隋棠看了有感而發，在右下角輸入小小的字：「送回自己這些話。」疑似在為捲入惡鄰風波的自己鼓舞、打氣。

隋棠在千字文中否認放任3個孩子在清晨、深夜嬉鬧，強調全家作息很正常，晚上9點後家裡都會極安靜，且地板加上海綿已近30公分厚，在盡力滿足鄰居太太的狀況下，對方的要求仍沒有終點，讓她感到心累，一切會交給法律解決。

對此，鄰居夫妻否認有挑釁和不尊重的行為，反控隋棠利用公眾人物的光環帶風向，直嗆隋棠的回應根本是「一派胡言」，不排除提出加重誹謗告訴，也質疑隋棠聲稱去花蓮玩不在家的真實性，要求她提供證據。