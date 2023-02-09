土耳其強震 重創當地，震災區滿目瘡痍，房屋住宅倒塌、上萬條寶貴生命逝去！立法委員傅崐萁今天在臉書宣布捐出三個月薪水，協助土耳其賑災，早日走出悲痛！

傅崐萁表示，台灣經歷過多次震災，對災區民眾的無助、恐懼、徹夜難眠感同身受，崐萁拋磚引玉，捐出三個月的薪水，協助土耳其賑災，以實際行動關心土耳其遇難民眾，期盼各界伸出援手，共同助災區早日度過難關！

曾任花蓮縣長的傅立委指出，土耳其東南部及敘利亞邊境，在2月6日淩晨發生規模7.8強震，傷亡數持續上升，因天氣嚴寒使得搜救非常困難，新聞的畫面讓崐萁非常悲痛不捨。

傅立委還說，2018年的2月6日，同樣的寒冬、同樣的深夜，花蓮發生7級地震，造成上百受災戶流離失所，此刻我們面對土耳其及敘利亞災民的創傷，更能感同身受。

傅崐萁說，上天有好生之德，我們持續為土耳其及敘利亞祈福，期盼更多的遇難者能夠獲救！