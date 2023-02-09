華爾街見聞報導，展望2023年，上半年行業周期尚在底部，外部不確定因素帶來的影響依然複雜。中芯國際第一季公布的指引顯示，收入預計季減10％～12％，毛利率預計降至19％～21％之間。

人事方面，中芯國際公告指出，公司財務長高永崗辭任，將專注履行董事長及執行董事職務，吳俊峰將任集團財務負責人，自2023年2月9日起生效。