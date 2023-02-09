民進黨2024總統大選高機率會推出副總統賴清德角逐，日前就有媒體人指出，駐美代表蕭美琴極有可能成為賴的搭檔。對此，前立委郭正亮今（9）日就表示，「像蕭美琴這樣跟美國方方面面都很熟的駐美代表，真的很罕見，而賴清德和蕭美琴就是完美搭檔」，引發討論。

郭正亮9日在網路節目《國民大會》中表示，「像蕭美琴這樣跟美國方方面面都很熟的駐美代表，真的很罕見，她回來當副手真的有點浪費」，郭正亮也坦言，「陳水扁和呂秀蓮搭，是靠阿扁選上還是呂秀蓮？副手加分很有限，主要是正的」，郭正亮也強調，「那這個當然台灣要考慮自己的外交處境，還要考慮蔡英文是不是真的想去美國，而賴清德和蕭美琴就是完美搭檔」。

最後郭正亮也說，「賴清德能找到蕭美琴配是最完美的，因為蕭美琴同時獲得美國和蔡英文的信任，直接幫賴清德解決這兩個問題，賴清德一定是希望蕭美琴當他副手，因為可以幫他解決這兩個問題」。