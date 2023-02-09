張信哲（右）與國外知名網紅Ant Middleton擁私交。（開麗娛樂提供）

張信哲將於25日在台北小巨蛋舉辦「未來式2.0世界巡迴演唱會」。擁好人緣的他日前收到接招合唱團（Take That）主唱蓋瑞巴洛（Gary Barlow）、超級網紅Ant Middleton，特地跨海錄製影片，祝福張信哲在台北小巨蛋的演出順利。

張信哲2019曾赴英國倫敦進行宣傳工作，當時結識了接招合唱團的主唱蓋瑞巴洛及網紅Ant Middleton，彼此至今仍是超級好友，他們耳聞因疫情停擺的「未來式2.0」世界巡迴演唱會終於開跑，感到十分高興。

蓋瑞巴洛說：「希望你的台北小巨蛋及世界巡迴演出順利！希望有一天我們可以一起在倫敦合作舞台！」Ant Middleton則表示：「很可惜我不能去看你的台北小巨蛋演唱會，你是我很重要的朋友，希望之後有機會去看你的演出。」

張信哲一看到2位好友的祝福，心情又驚又喜，直言3年來他們常在網路聯繫，過年過節互相給予祝福，「不知不覺也變得像多年好友一般，沒想到會收到他們的祝福影片，很可惜來不及邀請他們來台灣看我的演唱會，我會更加努力表現，不辜負他們的祝福。」

他正值演唱會倒數備戰期，但年後依舊行程滿檔，近來分別在新加坡、馬來西亞開唱，他表示，樂手都從世界各地而來，第一次碰面就直接到場館進行彩排，因此演出前都會進行很多的線上討論，仔細確保每個小細節都有達到團隊共識，每次彩排時他們一見到彼此，呈現完美默契，他感動說：「能跟這麼多專業的樂手演出真的太幸福。」