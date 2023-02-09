鳳小岳在搖滾歌劇中大秀唱功、演技，備受注目。（太空彈劇團提供）

伍佰自編自導自演的《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇上周在北流首演。在歌劇中，除了伍佰精湛演出、製作功力備受各界讚賞外，觀眾對於鳳小岳、周厚安、法蘭等獨立音樂人稱職的表演也都給予高度評價，鳳小岳、周厚安更被伍佰逼出「內力」展現精湛演、唱、跳功力。

鳳小岳飾演主角「大A」貫穿整場的精采表演，更秀出Live演唱、彈奏吉他的堅強實力，他表示，在答應演成功之路前，剛好碰上疫情期間，近年他開設表演班、特別去上課程，還在去年6月完成2年的學程，因此在表演上，他變得更加熟悉、了解自己表演模式，快速提升眼界。

熱愛音樂鳳小岳預計今年推出專輯，這回在搖滾歌劇演唱跳三合一，直言受到「披頭四」啟發，也視伍佰為偶像，同時欣賞冰島音樂天后碧玉（Bjork）、搖滾女王聖玟森（St. Vincent）等人，都從音樂跨足戲劇、文學，魅力十足。

伍佰的搖滾歌劇一登場，吸引許多圈內好友到場支持，包括周華健、蘇慧倫、楊乃文、蔡健雅、黃大煒等，其中與伍佰相識逾20年的香港名導徐克看完後，讚賞：「大膽又有趣！」對伍佰來說是最大的鼓勵、評論。

伍佰日前順利成功3場演出，將在本周迎接最終3場「成功之路」，暖心呼籲歌迷：「這6場是非常珍貴的演出，因為每一場都有現場即興及事後調整的不同細節，之後不一定能看到同樣的演出，請大家一定要把握最後入場機會。」