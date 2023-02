●澤倫斯基偕馬克宏出席歐盟峰會 籲盟邦提供戰鬥機

法國總統府艾里賽宮宣布,總統馬克宏和烏克蘭總統澤倫斯基9日早上從巴黎一同搭機前往布魯塞爾參加歐盟國家元首和政府首長峰會。澤倫斯基在會議中呼籲盟邦提供戰鬥機。

馬克宏(Emmanuel Macron)和澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)於當地時間上午8時30分左右離開巴黎附近的維拉科布萊(Villacoublay),10時抵達布魯塞爾。

澤倫斯基出人意料地訪問歐洲,這是2022年2月24日俄羅斯揮軍烏克蘭以來,他的第2次出訪。他去年12月曾訪問美國華府。

●法德領袖巴黎會見澤倫斯基:俄國絕不該戰勝

法國總統馬克宏8日晚間在艾里賽宮會見烏克蘭總統澤倫斯基,為俄烏開戰近一週年首次,並與德國總理蕭茲共進晚餐。馬克宏強調「決心伴隨」烏克蘭「走向勝利」;澤倫斯基請求提供重砲武器。

澤倫斯基為安全考量,行程保密,直到最後一刻才公布。繼上午出訪倫敦後,澤倫斯基晚間抵達巴黎奧利機場,與法國總統馬克宏和德國總理蕭茲在總統府艾里賽宮(Elysée)共進閉門晚餐。

馬克宏在總統府前記者會上先向烏克蘭人民的勇氣致敬,表示任何情況下都不該容忍侵略罪行,「烏克蘭發生的事攸關歐洲未來」,並重申對烏克蘭「堅定不移的支持」。

澤倫斯基向兩人表達感激,「法國與德國過去幾個月來都與烏克蘭站在一起,從去年2月起至今,我們共同經歷許多事。我們確保了歐洲強大的團結,強化了歐洲與烏克蘭」,並強調馬克宏開戰車援助之先。

接著澤倫斯基請求馬克宏與蕭茲「儘快」協助提供飛機與重兵器,「烏克蘭越快獲得遠程火炮、我們的飛行員越快獲得飛機,就能越快終結俄國侵略,使歐洲重返和平」。

●澤倫斯基訪英在國會演說展現幽默 力促提供戰機抵抗侵略

烏克蘭總統澤倫斯基8日閃電訪問英國,下午在國會西敏廳以英語發表歷史性演說,超過千名議員與官員齊聚、全程站立聆聽,下議院議長霍伊爾獲澤倫斯基親贈來自烏軍一流飛官的「自由頭盔」。

頭盔上以英文寫道:「我們有自由,請給我們翅膀保護它。」(We have freedom, give us wings to protect it.)

澤倫斯基於2020年10月首度以總統身分訪問英國,期間曾與霍伊爾(Lindsay Hoyle)會晤,當時是霍伊爾於2019年11月接任議長後首次接見的外國領導人。

澤倫斯基在演說最後提到,兩年前,他感謝霍伊爾款待美味的英式下午茶,而兩年後的今天,他期待可以預先感謝英國慷慨提供強大的英式戰機。

●英國是否提供烏克蘭戰機? 蘇納克:不排除

英國首相蘇納克8日表示,關於軍援烏克蘭,「沒有什麼是不能談的」,包括供應北約規格戰機,英國持續與烏方及盟友討論相關議題。他也證實,英國不排除供應長程飛彈。

至於英國在1月中旬率西方各國之先宣布提供烏克蘭的主戰坦克(Main Battle Tank,MBT)「挑戰者2型」(Challenger 2),蘇納克(Rishi Sunak)指出,1月底抵達英國接受操作訓練的烏方人員「下個月」就能用這些坦克捍衛自己的領土。

他提到,英國正致力加速將英方及盟友的軍備運抵烏克蘭,以確保軍備能在數週、甚至數天內抵達前線,而不是耗費數月、或數年。(譯者:戴雅真)1120209