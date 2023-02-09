土耳其6日在短短9小時內，發生2起規模超過7.5的強震，造成數十萬死傷，國外地質學者就發現，這場地震，讓土耳其國土直接位移了3公尺，且兩起地震為罕見的「雙子地震」，彼此並無關聯，會在半天內發生恐只是巧合。

義大利國立地球物理與火山學研究所主席卡洛(Carlo Doglioni)指出，引發地震的兩個板塊，也就是阿拉伯板塊與安納托利亞板塊，分別朝著東北與西南方移動3公尺，造成了土耳其國土出現3公尺的位移。

日本筑波大學教授八木勇治表示，土耳其先後發生的7.8與7.5地震，是在截然不同的斷層上，分別為阿拉伯板塊的斷層與東安納托利亞斷層，斷裂帶分別為50、40公里，兩起地震都是主震，即為罕見的雙子地震，且能量恐還未完全釋放。

此次地震也引發民眾對總統艾爾多安不滿，控訴自從1999年後，土耳其政府徵收了長達20年的「地震防災稅」，卻還出現如此嚴重災情，質疑錢都花去哪了，艾爾多安則是承諾對每位受災戶先行發放1萬土耳其里拉(約台幣1.6萬)慰問金。