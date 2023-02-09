一、協助推動外國特定專業人才就業金卡。金管會已訂定「外國特定專業人才具有金融領域特殊專長之資格條件及認定原則」，使外國金融專業人才，來台可享有「外國專業人才延攬及僱用法」的租稅減免、領取就業金卡等優惠。

二、提供外國人辦理金融服務相關資訊。經濟部網站「Contact Taiwan」業提供外國人才來臺使用金融服務的重要資訊，包括雙語分行列表、開戶所需文件、申辦金融卡或信用卡應注意事項、外匯交易及網路銀行開戶須知等內容，並定期更新。

三、持續鼓勵銀行設立雙語分行及雙語ATM。截至去年12月底，已有23家本國銀行設置827家雙語分行，提供第一線雙語服務櫃檯及雙語金融服務，較2020年12月底18家本國銀行設置的172家，增加655家分行，成長3.8倍。雙語ATM設置台數為30,306台，約占ATM總數之97％。

四、請銀行業提升友善外籍人士金融服務。金管會已於去年10月25日邀集金融機構參加國家發展委員會舉辦之「提升友善外籍人士金融服務座談會」，瞭解外國人在台金融服務需求實際案例、我國法規現況及本國銀行推動情形，持續向銀行業進行宣導，並請銀行業參考座談會建議，落實友善外籍人士金融服務措施。

五、優化外國人線上開戶服務。為優化外國人友善金融環境，金管會已於2019年督導銀行公會修正「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」規定，開放持有晶片居留證之外國人可線上開戶，並開放網銀線上開戶可透過臨櫃雙證件進行身分驗證。目前已有銀行開發網路銀行及行動銀行英文介面且提供英文客服，開辦外國人線上開戶業務，並提供臺外幣開戶、轉帳、簽帳卡等便捷服務。

為督導國銀更重視外國人金融服務，金管會也已函請銀行公會就優化外籍人士洽詢開戶之入口網頁、指定分行及客服專線，以及提供外籍人士需求之一站式金融服務或受理窗口，進行研議。