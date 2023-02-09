香港經濟日報報導，舜宇光學公告數據指出，2023年1月車載鏡頭出貨量年增22％，主要是因為車載鏡頭市場需求，隨著汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨的緩解而有所增長。
此外，期內車載鏡頭出貨量月增86.8％，主要則是因為2022年12月份客戶端受聖誕節假期影響，而使得出貨量基數較低。
另一方面，2023年1月手機攝影模組出貨量年減18.6％，主要是因為2022年同期出貨量基數較高，且目前整體智慧型手機市場需求仍然疲軟所造成。
蘋果供應鏈中的鏡頭製造商舜宇光學科技9日晚間公告，2023年1月手機鏡頭出貨量年減49.3％，主要是因為2022年同期出貨量基數較高，再加上目前整體智慧型手機市場需求仍然疲軟所致。
香港經濟日報報導，舜宇光學公告數據指出，2023年1月車載鏡頭出貨量年增22％，主要是因為車載鏡頭市場需求，隨著汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨的緩解而有所增長。
此外，期內車載鏡頭出貨量月增86.8％，主要則是因為2022年12月份客戶端受聖誕節假期影響，而使得出貨量基數較低。
另一方面，2023年1月手機攝影模組出貨量年減18.6％，主要是因為2022年同期出貨量基數較高，且目前整體智慧型手機市場需求仍然疲軟所造成。
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