俗話說貧賤夫妻百事哀，穩定的經濟來源對於夫妻生活是相當重要的一環。一位交大畢業的人妻抱怨，就讀頂大電資碩士的老公婚後長期沒工作，家裡卻有車貸、房貸得要支付，雖然自己的薪水還能支付，但也覺得只有自己面對一切經濟壓力，心中的愛也因此磨耗光了想離婚。不過許多網友看了背景後卻直呼可笑，因為人妻老公只是比預期晚1年畢業，「不能接受學生老公你當初同意結婚個X啊？」

原PO在Dcard以「老公婚後長期沒在上班」發文表示，就讀頂大電資碩士的老公原本預計去年畢業，可能因為被教授卡著或是能力不足無法畢業，「我也分不清楚什麼原因了，我只知道每個月房貸車貸處處都要用錢」，雖然她的收入都能負擔家計，但也覺得如果什麼東西都能自己負擔，還要老公幹嘛？更別說還多了很多責任和義務。

原PO感嘆，別人夫妻都可以討論買車、買房、理財規劃，還能安排假日旅行，老公卻好像永遠只是又忙又窮的學生，讓她自己面對一切，「有什麼熱情好像都磨光了…好想離婚，可以因為這個理由離婚嗎？我也不知道該怎麼走下去」。

對此，許多網友紛紛回應，「你是只能同甘不能共苦的那種人噢？很可笑欸，不能接受學生老公你當初同意結婚個屁啊？」、「說長期我還以為是好幾年，結果才頂多1年，當初結婚就知道他還是學生，婚也是你自己決定要結的，沒人拿刀逼你」、「我看到長期，也以為3、5年都沒工作」。