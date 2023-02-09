睽違兩年，澳洲煤船抵達大陸港口等待清關。圖為此前船舶跟蹤數據顯示，Magic Eclipse號駛向湛江港，抵達時間為2月8日。（觀察者網）

大陸觀察者網9日報導，中澳兩國政治和經貿關係回暖，澳洲廣播公司（ABC）上周報導，目的地是廣東省湛江港一艘滿載煉焦煤的散裝貨船，從澳洲昆士蘭州海波因特港啟航，路透當地時間9日報導，船舶跟蹤數據顯示，目前至少有兩艘澳洲運煤船已抵達中國大陸，還有幾艘正在途中。煤炭貿易商正密切關注這些貨物，並等待在中國大陸通關。消息人士稱，澳洲龍蝦產品或將在3月被允許重返大陸市場。

據報導，航運商品數據分析公司Refinitiv和Kpler的數據顯示，從昆士蘭裝載約7.33萬噸澳洲動力煤的散貨船Tiger East號，正在中國大陸南方的廣東省台山市卸貨，可能被送往國能粵電臺山發電有限公司。

而第二艘裝載煉焦煤的Magic Eclipse號，於2月8日晚間抵達湛江港錨地，正等待卸貨。據報導，這艘船隻上的煤炭將供應給寶武集團。澳媒ABC特別指出，如果這批煉焦煤確實在湛江卸貨，這將是中國大陸兩年多以來首批進口的澳洲煤炭，其意義非同凡響。

貿易商預計，這兩批煤炭貨物將會順利通過中國大陸海關，因為作為買家的國能集團和寶武集團都已得到了政府批准。

路透報導，煤炭進口商可以先在中國大陸的港口卸貨，再申請清關。不過，報導稱，近期中國大陸港口（尤其是北方港口）的煤炭庫存不斷增加，提供給新供應貨物的空間有限，這意味著如果海關程序一旦被拖長，買家面臨的滯期費風險會越來越大。

中國大陸煤炭運銷協會數據顯示，本周中國大陸北方主要港口的煤炭庫存達到3465萬噸，為6個月以來的最高水準。而根據船舶跟蹤數據，至少有7艘澳洲煤炭運輸船駛往中國大陸，預計將在未來幾周抵達。

觀察者網報導，從2017年年中起，澳洲前自由黨政府因炒作「中國威脅論」、以「國家安全」為由，阻礙中澳兩國正常經貿活動。新冠疫情發生後，對中國大陸進行有罪推定式的「病毒溯源調查」。此後中澳關係和經貿往來驟然降至低谷。