一名美軍高層將領對美國之音（VOA）說，美軍正在計畫在歐洲建立一個訓練中心，教授北約盟國如何使用「海馬士」（HIMARS）、也就是高機動性多管火箭系統。海馬士在烏克蘭大顯威力後，東歐國家目前對這種武器系統的需求增加。

美國之音9日報導，美國陸軍第五軍軍長、陸軍中將柯拉斯基（John Kolasheski）7日晚間在接受美國之音專訪時說：「我們此刻仍處在初步階段，但是會有一個地方讓我們把好幾個國家聚集在一處地點。柯拉斯基負責北約東翼一帶的美國陸軍行動。

美國國務院7日批准向波蘭出售18套海馬士發射裝置的潛在軍售案。除了這些海馬士，這批裝備還包括數百個制導多管火箭發射系統（GMLRS）和幾十個陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。這個軍售案是由波蘭政府提出的，價值估計為100億美元。

如果北約成員國經過美國對外軍售計畫而獲得批准，能夠購買海馬士遠程火箭炮系統，就可以使用擬議中的海馬士項目。這些國家包括北約東翼的愛沙尼亞、波蘭和羅馬尼亞。

柯拉斯基說：「他們看到了發生在烏克蘭的殘暴戰爭，有一種緊迫感，有一種使命感。所有30個國家都團結在一起，要有效保衛北約土地。」

愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）本星期稍早對美國之音說，從發生在烏克蘭境內的戰爭中學到的「最大的經驗教訓之一」就是「遠程火力極其重要」。海馬士據信為烏軍扭轉戰爭勢頭立下了汗馬功勞。

愛沙尼亞已經購買了六套海馬士系統，預計在2024至2025年這段時間交貨。一個美國海馬士排正在為波羅的海諸國提供額外的防禦，派夫克說，這個排還允許愛沙尼亞部隊「今天」就開始操練這套火箭系統，這樣他們「從第一天起」就能做好使用準備。

柯拉斯基說，擬議中的海馬士學校將與艾布蘭坦克培訓學校有「類似架構」。那所坦克學校去年在波蘭的波茲南附近開學，以便讓波軍熟悉美製艾布蘭（Abrams）主戰坦克。波蘭去年購買了250輛M1A2艾布蘭，又在今年1月購買了116輛M1A1艾布蘭，這是購買艾布蘭的第一個歐洲盟國。

據柯拉斯基說，艾布拉姆培訓項目的部分內容包括某種學徒制，讓波蘭軍人編入美國陸軍坦克部隊裡，學習如何維修和操作坦克。

自從艾布蘭坦克學校去年夏天開學以來，已有一屆波蘭坦克操作員和一屆維修員從該項目畢業。

波蘭正在迅速成為美軍在東歐的一個軍事樞紐，而且一直在高調呼籲向烏克蘭提供西方坦克。

波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）4日說，波蘭已開始培訓烏軍使用德國製造的豹2（Leopard 2）坦克。

當被問到波蘭的艾布蘭坦克學校是否會被用來培訓烏軍使用艾布蘭時，柯拉斯基對美國之音說，「目前對此還沒有做出決定。」

拜登總統上個月宣布美國將向烏軍提供艾布蘭坦克，五角大廈此後表示需要首先採購這些坦克，因為美軍沒有多餘庫存。這一舉動將延遲坦克的交付。

然而，一旦烏軍完成訓練，豹2坦克和英國製造的挑戰者2坦克預計將很快抵達烏克蘭戰場。愛沙尼亞防長派夫克對美國之音說：「坦克是期待已久的……我真的希望我們不要太晚了。」

當被問到預期烏軍幾個月內就能操作豹2或挑戰者2是否現實時，柯拉斯基回答說：「我認為是的。」他說：「他們有非常、非常強的動力。他們非常迫切。我的意思是說，對他們來說，這是關乎存亡的威脅。」

美國之音請求五角大廈批准採訪在德國培訓烏克蘭人的美軍並採訪位於波蘭的艾布蘭坦克學校，但是這項請求被拒。