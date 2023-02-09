休兵3周後，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，第四階段也是最後一個階段，9日起兵分兩路，在文化大學、健行科大體育館同步連打4天，上季第6義守大學第三節一度62比39領先23分，末節被上季第四萬能科大追成1分差，靠大二射手余祥平2記三分彈hold住，大四「一哥」主控劉承彥再連拿最後7分接管比賽，含2罰、球進加罰「三分打」、再拋投關門，最終86比77保住重要一勝。

劉承彥先發38分鐘進2記三分球，攻下本季最高21分，12分來自第四節，含上述關鍵最後連7分，外帶9籃板、7助攻、3抄截，5失誤瑕不掩瑜，余祥平先發39分鐘三分球10投中6，本季第3次單場至少進6球，飆進26分更是UBA兩年來最高，另有6籃板、2助攻。

其中上半場他5投中5含2記三分彈，加上2罰2中，命中率百分百即拿14分，悉為生涯頭一遭，與劉承彥聯手頂住萬能三、四節反撲，力保義守不失。

這也是義守跨階段3連勝，開季迄今最長，累計6勝6敗，保八還有戲，最後3戰依序對政大、國體、臺師，起碼得拿2勝，尤其如果後面2隊都贏，八強還有望。

義守結束上季對萬能的預、複賽2連敗，雙方隊史4遇各拿2勝，義守另1勝是107學年萬能首打一級的預賽，兩隊首逢義守贏球首勝。

領先23分差點砸鍋，義守教練謝玉娟說：「人手本就不足，前鋒戴偉、李宥騏日前相繼在練球及練習賽時扭傷腳踝，本階段大抵都難上場，調度愈捉襟見肘，只有七、八人可用，下半場失誤偏多，尤其一直漏萬能三分線，搞得險象環生，賽後我精神講話，得記取教訓，因最後3場不容再發生。」

劉承彥說：「萬能步步進逼，我不能置身事外，眼睛餘光瞄到比數愈近，肯定要跳出，特別是決勝期，至於那次空手切入挑籃球進加罰『三分打』，得謝謝史承平的漂亮地板球助攻。」