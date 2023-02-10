金管會今天公布，截至2022年12月底止，本國銀行放款總額達36兆6546億元、月增536億元，存款總額為52兆3456億元、月增3619億元，12月底國銀存放比連3個月下滑至70.02%。

從放款用途別分析，國銀12月購置不動產放款增加728億元、購置動產放款增加153億元、企業投資增加21億元、週轉金放款減少366億元。

國銀週轉金放款已連2個月不增反減，金管會銀行局副局長林志吉表示，主要有2原因，首先是全球經濟成長有轉弱跡象，加上企業要先去化庫存，導致企業對未來景氣預期趨於謹慎，週轉金需求呈現下滑。

其次是央行2022年已4度調高利率，利息增加墊高企業資金成本，有部分企業戶已開始提前還款。

若將時間線拉長，國銀2022年全年放款仍增加2.9兆元，創歷年新高；從放款用途別分析，2022年全年國銀週轉金放款增加1.6兆元、購置不動產放款增加1.1兆元，購置動產及企業投資放款各增加0.15兆元及0.08兆元。

2022年全年放款增加最多的銀行為台銀，全年放款增加4791億元；其次依序為中信銀放款增加4166億元、一銀放款增加2774億元、國泰世華銀放款增加2328億元、玉山銀放款增加1602億元。

至於2022年全年存款增加最多的銀行，台銀仍居第一，全年存款增加5614億元，其次依序為中信銀存款增加4696億元、一銀存款增加3492億元、國泰世華銀存款增加3068億元、北富銀存款增加2371億元。（編輯：張均懋）1120209