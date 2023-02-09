民進黨在2022年九合一選舉一敗塗地，候選人學倫問題被歸咎為主要原因之一。對此，新任黨主席賴清德要求全黨正視學倫問題，民進黨中執會8日通過2024總統、立委初選學倫規範與爭議處理機制，要求立委、總統參選人，都要簽切結「學位論文學術倫理聲明書」。媒體人黃揚明對此批評，這是只規範新人，不看舊人，那這樣不如找綠營側翼「翁達瑞」來當學倫審查召集人。

黃揚明表示，對於民進黨的學倫問題，「審查小組要找『翁達瑞』陳時奮教授，這麼德高望重，對學倫有見解的教授當學術倫理小組召集人，以後大家就不用隱藏學歷了，因為他通通COVER，沒有人會被撤銷，沒有人會有問題，因為邏輯只要是民進黨的學倫問題都沒問題，找翁達瑞沒問題。」

對於賴清德整治民進黨的學論問題，黃揚明還提到，這個內部的監督機制關鍵不在簽聲明書，或是去比對論文相似度。而是要在去年的論文事件裡面，應該要學到「沒那個屁股，就不要吃那個瀉藥；政治人物沒那個能力，就不要讀研究所」。

黃揚明強調，前國安局長陳明通靠著政商關係，把人拉到研究所裡面給學位，結果最後老師去當高官，學生又可以選更高的位置，這是賴清德這次改革裡面完全沒有看到的。另他還指出，前屏東縣長潘孟安這次雖然沒入閣，國民黨早就等著了，未來潘只要當官、選舉、入閣，在野黨查出來一定下台。