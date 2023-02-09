科幻經典中的經典！有網友在國道上，驚見有輛拖車載著1輛疑似經典電影《回到未來》的主角坐駕，他表示當下拍攝的副駕駛也為此尖叫不已，但他認為這輛車是不是拋錨了，雖然不太了解詳細狀況，但是看到經典汽車非常好奇；網友一見照片也驚呆表示「DeLorean Motor Company唯一車款，臺灣居然還看得到？」，也有網友笑稱「時空穿越失敗？」。

PTT網友分享在國道請副駕駛座拍下的照片，他表示「第一次遇到這種車，一開始猜是要運到南部，但那個好像不是私人拖吊車，是公路局的，所以是拋錨嗎？不太了解，好奇」，他發文後也猜測是不是經典電影《回到未來》的主角坐駕，他也提到副駕駛也為此尖叫不已。

PTT網友在國道上遇見經典電影《回到未來》主角坐駕，拍下照片的副駕駛還為此尖叫不已。（翻攝自PTT）

消息在網路曝光後，網友紛紛留言表示「是DMC-12嗎？」、「DeLorean Motor Company唯一車款，臺灣居然還看得到？」、「多數人是看『回到未來』知道這車，外型有跑格但跑不快」、「時空穿越失敗？」、「道具車的可能性...」、「可以穿越時空的車，我想快不快已經不重要了」、「科幻經典中的經典」。