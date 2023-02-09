民進黨昨（8）日中執會通過由身兼黨主席的副總統賴清德，所提案的學倫爭議處理機制，規定2024候選人都要簽署「學位論文學術倫理聲明書」，卻因該機制無法溯及既往，而引發批評。對此，中天《盧秀芳辣晚報》9日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「『學位論文學術倫理聲明書』不溯及既往」的看法，年輕人一面倒氣炸了，認為「這樣很不公平，因為會有漏網之魚」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》9日由「辮子妹」進行街訪，對於賴清德所提案的學倫爭議處理機制不溯及既往，許多年輕人紛紛表示「我覺得這樣很不公平，因為這樣會有漏網之魚」、「那好像就沒有什麼意義了，那些有問題的人還是坐在那個位置上」、「那個保證書就沒必要了」、「既然2024整個民進黨想要翻轉過來，不溯及既往就感覺是在保護一些誰」、「因為很多人已經先犯錯了，所以他就是在保護那些人，如果溯及既往的話，民進黨就沒人了」、「我覺得這樣做不太妥當」、「道德上還是有瑕疵的問題」。

而民眾如何看待簽切結書，則表示「這有點太表面了」、「簽了歸簽了，但有沒有抄襲還是自己的，那也沒有法律效益，簽了也沒啥用」、「我覺得我們一般人就是聽聽就好，等到做到再說」、「很多事情，以歷史的觀點來看，就是不要相信人，他掛什麼保證都沒有用啊」、「雖然他會有一定的規範，但這東西還是會有變數」、「這幾年真的做的很多事情，是讓人民對蔡政府失去信任」。