大陸國台辦主任宋濤9日在北京會見中國國民黨副主席夏立言，表示將深入貫徹中共二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上與中國國民黨加強交往，增進互信。陸委會今日表示，中共提及所謂「貫徹解決台灣問題」，是刻意矮化與傷害我主權。

針對大陸國台辦主任宋濤會見中國國民黨副主席夏立言之論調，陸委會9日發布新聞參考資料〈兩岸交流對話應理性平等、相互尊重〉，重申「兩岸互不隸屬」是台海現狀事實，交流對話應基於對等尊嚴，不應設置任何錯誤的政治前提框架。

陸委會進一步表示，中共當局在會見我方人士提及所謂「貫徹解決台灣問題」總體方略，無疑是刻意突顯其對台政策旨在對我主權尊嚴的矮化與傷害。

陸委會強調，北京當局定義「一中原則、謀求統一、接受一國兩制」的「九二共識」為兩岸互動前提，企圖損害中華民國主權、矮化台灣，國共兩黨在九二共識相互呼應，台灣人民無法接受。我政黨人士在交流活動中應義正辭嚴、充分反映台灣民意對捍衛主權民主及反對武力脅迫的堅定立場，不宜附和中方統戰操作。

陸委會指出，政府維護台海和平的政策一貫，獲得國際社會及國內民意的肯定支持；我們呼籲北京當局尊重兩岸現實、放棄對台強制脅迫思維、統戰操作與武力恫嚇，改善威權擴張作為，負責任地處理兩岸關係。