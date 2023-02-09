9日在文化大學進行的111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽傳出意外，世新大學大一菜鳥「双生配」之一的陳將双，第一節連拿8分，含球進加罰「三分打」、連3罰及1投後，最後1分多鐘他突破上籃，衝撞防守的國立體大謝承諳「坐飛機」，摔下後臉部著地，撞及下顎，矯正牙套刺穿上唇，退場不克再戰，第一時間送醫，具體傷勢不明。

少了前11戰場均23.2分的陳將双，已提前晉八強的近兩季第2世新，仍3人得分上雙，含「双生配」另一人張俊生14分、開季連12場兩位數，77比62擊敗國立體大，也是跨3季對戰4連勝，開季率先12連勝，續寫隊史新猷。

陳將双只打9分鐘，5投中2加4罰4中，僅8分進帳，一戰中斷開季連11場破20分紀錄，迄今12戰場均22分，僅次於台灣藝大外籍生阿拉薩的23分，暫排第2。

只是，陳將双傷勢待追蹤觀察，重創的上唇是否得縫針不知，教練何正峰說：「受傷後陳將双已把矯正牙套拆下，經驗判斷，無論上唇是否縫針，肯定會浮腫，明天對台師他應是上不了，至於最後兩戰對萬能、政大，特別是12日壓軸對衛冕軍政大，屆時將視狀況再做決定，但一定尊重他自己的選擇。」

陳將双因牙齒有點亂，裝了矯正牙套，矯正期2年上下，今天這一撞，恐得重新調整，多少也打亂了世新的佈局，但何正峰說：「還好已晉八強，磨板凳也OK，且他人多了揮灑空間，未必是壞事，像今天陳將双傷退後，替補表現也不錯。」

世新3人得分上雙，張俊生14分之外，外援丹尼爾19分15籃板，連9場開季10度「雙十」，簡賀宇15分，新外援庫克10籃板。

上季第8國體累計6勝6敗，陳澔翔15分、陳力生13分，謝承諳9分10籃板4助攻。國體教練桑茂森說：「第一節純屬意外，沒想到他會受傷。」國體面臨保八危機，最後3戰依序對健行、義守、台藝，桑茂森表示，得設法抓後兩場，無法添這2勝，大抵無緣八強。