台灣音樂界之光！台灣音樂家陳俊宇，2023年與新加坡電影公司跨國合作的電影《夜曲》，繼獲得柏林藝術節影展最佳配樂獎之後，近日再傳捷報，勇奪IndieFEST美國獨立電影獎的優秀獎，這也是亞洲唯一斬獲該獎項的作品！

陳俊宇本身是一位優秀的鋼琴家、配樂家、音樂製作人。自小學習古典鋼琴，曾獲得台灣鋼琴大賽首獎，也出版相當多的音樂著作，在兩岸音樂教育占有一席之地。

陳俊宇除了配樂工作外，目前也任教於中國科技大學「數位音樂音效專班」，擔任電影配樂課程老師；並在全台分享他專業的素養。

由於屢有佳作，讓外界好奇的是，陳俊宇的音樂創作靈感來自哪裡？他透露，找到喜歡的音樂重複地聽，讓音樂融入身體的細胞中，就會是編曲時的養分！

陳俊宇說，音樂需要大量的音樂意識，它來自於刻意或不經意所聽過的任何聲響，「現在所彈奏的音樂，其實都是來自曾經有的音樂記憶，只是一般人不自覺而已。」

此外，有些音樂靈感，是來自於「安靜」。陳俊宇分享，聽音樂是吸收大量音樂知識與技巧最好的學習方式，而「創造」則是需要有觸發的動機！

製作音樂之餘，陳俊宇喜歡冥想、旅行...，他提到，很喜歡帶著相機旅行，去發現世界上微不足道的美好；而這些美好都是一段故事、一篇樂章，「我的工作，只是用音符去幫它們記錄下來而已！」

「進入影片中的世界，你就是故事中的主角；感受他們所看到的一切...，你就會知道該怎麼配樂了！」《夜曲》這部影片講述了兩個從未謀面的陌生人，在他們生命最黑暗的時刻，用音樂相互治癒的故事。音樂在電影裡含蓄地揭示著人們相同的困境與掙扎，並無形地連接著他們。古老經典的旋律在寂靜黑夜中奏響，它放大了演奏者的情緒，也傳達了著最深切和刻骨的感受；而聆聽者的回應，讓這平凡且珍貴的體驗，在兩個素不相識的人之間不期而至。

IndieFEST電影獎主席里克‧普里克特(Rick Prickett)更對最新的獲獎者指出，IndieFEST不是一個容易贏得的獎項，參賽作品來自世界各地，有實力雄厚的公司，也有傑出的新人。IndieFEST幫助制定了工藝和創造力的標準，評委們對參賽作品的超高質量感到滿意，「IndieFEST電影獎的目標，是幫助獲獎者獲得他們應得的認可。」