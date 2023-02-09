民進黨為解決學倫問題，8日中執會通過黨內提名公職候選人應簽署「學位論文學術倫理聲明書」。第二點提到「有違著作權及學術倫理之情事，致本黨聲譽受損，願受黨紀嚴厲之處分」。媒體人黃揚明9日在《盧秀芳辣晚報》節目質疑，林智堅、鄭文燦都被撤銷學位，也影響了民進黨的聲譽，不用黨紀處分嗎？他還指出前屏東縣長潘孟安還沒被爆，但國民黨早就已經準備好了，就是在等他當官或選舉，所以潘孟安不敢入閣。

黃揚明表示，今年年底拿到選舉公報的時候，可以認真對一下，有沒有哪些候選人上一屆是碩士，這一屆變學士，也沒有看到什麼學位撤銷什麼的，他自行撤銷，這種，那一定有鬼！所以在野黨要認真一點，只要看到有這種狀況，趕快拿論文去比對，民進黨沒辦法查這一塊，就交給在野黨去監督。

「注意這個第二點，特別有玄機啦！」黃揚明指出，第二點特別提到說「有違著作權及學術倫理之情事，致本黨聲譽受損，願受黨紀嚴厲之處分」，那林智堅要不要受黨紀處分？你簽了才要受黨紀處分，那林智堅、鄭文燦他們(碩士)都被撤銷了，也影響了民進黨的聲譽，不用黨紀處分？（盧秀芳：不溯及既往）「所以嘛，打假球嘛！」

盧秀芳問：有沒有可能本黨聲譽沒有受損？「問題是林智堅的事情有沒有受損？有啊！」黃揚明說，蔡適應有沒有？相對上來講比較好一點，程度上來講，林智堅一定是第一名！如果還分2024以後跟2024以前的兩套標準的話，你這個黨會被人家笑啦。

「好像以前犯的錯，我們當作沒發生，以後的我們再來管？」黃揚明強調，而且他們是只有「昨日林智堅譬如昨日死，今日我賴清德譬如今日生」，兩個完全不同。至於潘孟安的部分還沒有爆，聽說國民黨早就已經準備好了，只是就是在等他當官，等他要選舉。他只要更一層樓，那就拿出來打，（盧：入閣也要簽嗎？）入閣照打！但入閣不用簽，這個針對選舉而已。「所以他不敢入閣啊，入閣會被在野黨檢驗啊！」