演藝圈和網紅圈多少都有傳出「潛規則」事件，最近大陸網紅李恩在微博揭露，網路劇《少女神探》的導演沈波企圖誘騙多名少女接受潛規則，更公開錄音檔，痛批「原以為這個時代骯髒的人已經很少，沒想到一個小破劇的製片人就敢這樣」，感嘆不知道還有多少受害者；而該劇組雖然緊急開除沈波，仍受到網友砲轟揚言抵制這部劇。

大陸人氣網紅李恩今（9日）接連在微博爆料，指出都美竹主演的網路劇《少女神探》，該劇的製片人兼選角導演在與女演員聊天時，卻不斷暗示對方陪睡，不答應就威脅恐嚇；還有的受害者是遭到誘騙，想要哄騙對方到橫店再讓她接受潛規則。

網紅李恩公開與受害女子的對話，還有受害者提供的與選角導演沈波的音檔。（圖／取自李恩LIEN_ 微博）

李恩在公開至少3名受害者遭騷擾的證據後，驚訝地表示，「這麼一會了，三四個女孩子找到我，這還是願意曝光的，那些不願意曝光的呢？有沒有人已經被他欺騙得逞？那些被欺騙的女孩子會承受多大的痛苦……」；另外李恩也提出她的疑惑，為何都美竹能當上女主角，不免猜想該不會她也是被潛規則了。

許多網友看到對話記錄和聽到音檔都很震憾，紛紛驚呼，「希望有關部門快介入調查，不知道還有沒有受害者」、「這個劇到時候播出還有人想看嗎？不對，這劇還能播嗎？」、「那個沈波要抓起來吧」、「赤裸裸的潛規則」。

在選角導演變態行徑曝光後，《少女神探》劇組官方微博今（9日）晚立刻發聲明，沈波只是外聘的工作人員，在劇組擔任選角導演、製片助理，但因為他發言不當，「現做批評開除處理，永不錄用」。