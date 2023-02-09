一名網友稱他的女性朋友罹患乳癌，因化療掉髮且胸部一側遭切除，該朋友日前到醫院回診時走進女廁，即遭清潔人員趕走稱「妳這樣會嚇到別人」，清潔員要求朋友去上性別友善廁所，該網友對此憤怒發文，希望醫院人員能多些同理心；多數網友認為清潔人員作法欠妥，但也有人替清潔員說話。

該網友在臉書「爆料公社」發文，她的一名女性朋友因罹患乳癌轉移遠端第四期，化療後頭髮掉光，一側乳房遭切除，該朋友本月7日到汐止國泰醫院回診時，走進女廁遭清潔人員提醒是女廁，朋友連忙強調2次自己是女生，稱對方這樣說很沒禮貌，清潔原則說並不是禮貌問題，而是「妳這樣會嚇到別人，應該去上性別友善廁所」。

該網友說當下在廁所的其他人都幫忙朋友說話，但清潔員仍堅持朋友要到別間廁所，事後朋友感到很受傷，因為疾病已讓朋友外型不如一般女子，身心理都受到很大負擔與壓力，原PO稱希望醫院人員能多些同理心與支持。

不過其他網友對此有兩派意見，有網友認為「根本人身攻擊，寫院長信箱投訴吧」、「如果是我的朋友或家人被這樣對待，我也會覺得很氣憤與難過」；也有網友認為清潔員其實是盡忠職守「也許他真的認不出來…也許其他人真的會被嚇到」、「性別友善廁所 ，這不是不尊重你的朋友，而是變通的方式」。