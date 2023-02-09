位於蘆洲中正路空中大學對面的新希望關懷協會，從2016年起辦理據點服務，隨後又擴充增加3個站點以及1個失智服務據點，成為長照C級服務單位，2021年更加入新北市多元福利據點，擴充服務身心障礙者及兒少與獨居長輩；近期有位高齡82歲的阿嬤原先都幾乎不言不語，在照服員的陪伴下終於開口道出童年回憶，讓她的家人直呼不可思議。

社會局副局長許秀能、蘆洲區長陳炳仲等，今（9）日參加據點新春擴大團拜，在動健康老師唐莉玲的帶領下，銀髮、失智、身障長輩和小朋友一起借用浪跡天涯、四季紅等歌曲舞動身體，展現長輩的熱情與活力。

今年84歲的美惠阿嬤從小被送去當養女，有段坎坷的歲月，她剛到新希望關懷協會的多元福利據點時，前幾堂課幾乎不言不語，連自己年齡都忘記，後來在第20堂課時，照服員李瑞娟剛好分享蘆洲的切仔麵和蚵仔麵線時，阿嬤彷彿甦醒了過來，不僅分享以前養母煮蚵仔麵線的故事，還能快速地用手比劃勾芡攪拌的動作，令全班同學眼睛為之一亮，連阿嬤的兒子都覺得不可思議。

新希望關懷協會執行長呂建德表示，他與教會牧師葉聯邦在社區蹲點服務，帶領長輩走出家門，到據點活動、共餐、參加各項成長課程，鼓勵長輩顧健康、心情、家庭、人際關係和心靈等五顧；對於無法出門的長輩，則結合教會志工和1919食物銀行進場關懷，對於單親及弱勢兒少也提供課後照顧陪讀，以及寒暑假營隊活動。

呂建德說，據點與馬偕醫院合作，不僅讓失智長輩走出家門，改善認知和動能，也有從被服務照顧，轉為照顧別人；像今年82歲的童曾寶蓮也是顯著案例，幫忙每週共餐活動及接待和量測體溫、血壓等，在據點裡可以是被照顧者，同時也是服務者。

許秀能表示，新北市針對老人、身心障礙者、兒少與弱勢家庭等，設置照顧據點、銀髮俱樂部、小衛星、新住民與單親家庭關懷站與實物銀行等共2702處；2021年起更推動多元福利據點，目前全市已成立119處，年底前要擴充到150處，以更完善多元的網絡來服務民眾。