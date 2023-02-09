內政部於農曆年前拍板開放跨國同性婚姻，唯獨排除兩岸同性伴侶。面對記者詢問，陸委會今日強調，兩岸同婚涉及國家安全，以及收養、繼承財產等相關衍生性的法律問題，需要相關法令配套及完整規範才能保障。

陸委會副主委邱垂正9日於例行記者會上表示，政府已經針對同婚議題進行了多次跨部會的討論，但是就涉及兩岸同婚部分，考慮到國家安全，以及很具體的問題，即收養、繼承財產等相關衍生性的法律問題，需要有相關的法令配套及完整規範，而且要獲得修法的共識，才能夠保障同性伴侶的權益，以及台灣整體利益。

邱垂正指出，社會各界對於兩岸同婚議題，一向有諸多的討論和多元的意見，陸委會也收到許多民眾的陳情與建議，為審慎評估與處理兩岸同婚議題，陸委會持續蒐整各界的意見，會同相關主管機關共同研商相關政策，並在取得國人的支持以及社會共識之下，會妥審處理兩岸同婚事宜。

陸委會日前曾表示，考量兩岸關係及情勢之特殊性，兩岸條例對於中國大陸人士來台及取得台灣身份均有相關規定。目前兩岸婚姻須先於中國大陸結婚，經移民署許可來台團聚並於我國境線上完成面談，確認婚姻真實性後，陸籍配偶始得進入台灣再依相關規定辦理結婚登記等程序。

陸委會解釋，如僅例外同意兩岸同性婚可在台結婚及登記，則將對兩岸異性婚造成不合理之差別待遇。鑒於中國大陸人士取得台灣身分須考量之因素複雜而敏感，現行法規就兩岸婚姻程序之規定，是為確保台灣整體利益所採行之必要措施。