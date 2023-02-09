身為人師應該以孩子的安全為第一！有女子在今(9)日下午搭乘637公車時，看見一群安親班學生與老師上車，然而有幾位年紀較小的小朋友站在公車內最後一排沒位子坐，基於學童安全她好心讓座給1名小女孩時，竟然遭到拒絕，一聽到其他小朋友喊著「(小女孩)被老師罰站，所以不能坐！」，讓她很傻眼，也認為「『公車上』不是適合罰站的地方吧？」。

一名女子在臉書社團「ㄨㄚ是泰山人」發文，她表示今天下午3時許搭乘637公車，在捷運丹鳳站看見一群安親班的孩子們，人數非常多還有一半未搭上公車，她見到有幾位年紀較小的小朋友沒坐位，又站在公車最後方的位置(當時她坐在最後一排)，於是打算要讓位給1名小女孩坐。

於是女子和小女孩表示「妹妹，這裡給妳坐」，但小女孩有點委屈地拒絕「不能坐」，她問了一下原因，沒想到其他小朋友則喊著「(小女孩)被老師罰站，所以不能坐！」，她一聽到這答案相當傻眼，她只好和小女孩說「那妳要抓好扶手」，擔心小女孩飛出去。

事後，她很雞婆的打給該安親班的老師，反映「孩子們安全問題」，「但接電話的小姐好像聽不懂我的重點？還強調『我們都不體罰！』，還說公車如果沒位置，老師都會在孩子附近看著 不用擔心」。

女子搭公車見小女孩要讓坐竟然被拒絕，一聽到理由「被老師罰站不能坐」，讓她相當傻眼，認為小朋友站在公車最後一排很危險，安親班老師卻無任何作為。圖非當事公車僅供示意。（翻攝自臉書ㄨㄚ是泰山人）

她氣憤表示，有搭過公車就知道這個位置(最後一排)很危險，「一個轉彎、急剎車，別說孩子，連成人都可能飛出去，當時老師是站在公車中段位置，個人認為 除非老師是運動健將、反應敏捷，否則若有意外，真的不知道該安親班如何跟家長交代？」。

她也認為，「一個孩子」或許可能誤會老師的話，但其他孩子也這麼說，而且，安親班老師看見孩子站在危險位置(最後一排)，「也沒有認為作為？」，她真心覺得「『公車上』確實不是一個適合罰站的地方吧？」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「謝謝你的熱心」、「哪家安親班啊？去查，身為人師應該以孩子的安全為第一」、「如果我是這安親班學生的家長，我真的會很生氣！安全第一啊！」、「真的很危險」、「安親班一群人出門應該包車才對」、「一個安親班老師，可能害到學生跟公車司機，學生受傷，公車司機需背責任，因為家長如果不把緣由搞清楚，那倒楣的是司機，因為不管怎樣是司機開的車，真替孩子們跟公車司機捏一把冷汗」。