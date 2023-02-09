土耳其、敘利亞邊境近期發生規模7.8的強震，災情異常嚴重，不但大量建築崩塌，更有超過17000人在此次震災罹難。「台灣－雷伊漢勒世界公民中心」（簡稱台灣中心）執行長裘振宇今（9）日晚間緊急返台，直言當地已經進入無政府狀態，他這次回來不但要募集物資，還要找出合法的辦法，把台灣民眾的愛心帶回土耳其。

土耳其當地由台灣民間募資搭建的「台灣─雷伊漢勒世界公民中心」（簡稱台灣中心）執行長裘振宇9日晚間搭機返台，他說該地的所有國際非政府組織都撤退了，並陷入無政府狀態，自己緊急回台尋求幫助。（圖／陳麒全攝）

裘振宇指出，現在災區當地的INGO（非政府組織）都撤退了，已經變成無政府狀態，自己知道台灣民眾現在非常迫切的想要捐贈資源，但有關捐贈這些事情，過去的慣例都是要跟土耳其地方政府合作，「但現在已經沒有地方政府了。」

裘振宇還強調，金錢、物資要以合法的方式到土耳其，要經過合法的批准，這麼做的主要原因是，過去很多資金被弄到恐怖主義那邊，然而現在地方政府已經失去功能，物資跟金錢都沒辦法合法進入，土耳其駐台辦事處也一直在掙扎，「要怎麼去收這個物資，以及收了之後，怎麼送到土耳其去，而且到了該國，怎麼進行一個有效、公正、公平的發放。」

對於台灣中心的功能，裘振宇提到，他們在土耳其有人、有組織、有溝通、有管道，自己這次回來的目的，除了找尋資源，「同時也在想辦法把資源合理、合法的帶進去，並做公正的分配。」