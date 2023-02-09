學測成績即將在2月23日公布，揮別新冠疫情陰霾，今年將有港校來台召開疫情之後首場實體招生說明會！其中，香港科技大學將於2月25日、26日在台北市大學博覽會現場，由港科大教授主持實體面試，如獲錄取，2月底前可拿到錄取通知書。港科大每年學費約新台幣59.5萬元；另特設台灣學測獎學金，最高新台幣322萬。

香港科技大學是全球前50名名校，去年QS世界大學排名第34名。該校表示，今年台灣學子基本入學門檻是高中畢業、完成學科能力測驗，並在學測英語科取得頂標成績；另外依照歷年來收生標準，還要看總級分是否達到各科頂標總和。（詳參https://join.hkust.edu.hk/zh-hant/admissions/international-qualifications#taiwan-general-scholastic-ability-test）

港校每年從秋季到隔年春季，有3輪時間可申請隔年秋季入學，目前已經是最晚一輪（late round）。港科大表示，若台灣學子在2月23日之前報名，將有機會參加2月25日或26日大學博覽會中由香港科技大學教授主持的實體面試；如獲錄取，將於2月底前拿到錄取通知書。若2月25日、26日未能前往台北，也可以改採遠距面試。

港科大的學費是每年15.5萬港幣，約合新台幣59.5萬元。獎學金的部分，港科大特設台灣學測獎學金，金額由新台幣30萬至最高322萬，將根據申請人的學術成績及遞交的資料考慮；獎學金不需另行申請，會在發出錄取書時一併通知。

港科大表示，除了2月25、26日在台北場（台大綜合體育館1樓）的「大學暨技職校院多元入學博覽會」與學子會面，還有27日台中場、高雄場2場香港科技大學入學講座。

1.【台北】大學暨技職校院多元入學博覽會

日期：2023年2月25日（周六）、26日（周日）

時間：10：00 至17：00

地點：台大綜合體育館1樓

詳情：https://www.testnews.com.tw/shibao/index.php

2.【台中】香港科技大學入學講座

日期：2023年2月27日（周一）

時間：11：00至12：00

地點：台中市東區復興路四段186號大魯閣新時代會議中心9樓

【台中火車站後站出口，左轉步行5分鐘】

登記：bit.ly/hkust-talk

3.【高雄】香港科技大學入學講座

日期：2023年2月27日（周一）

時間：11：00至12：00

地點：高雄市苓雅區中正二路175號13樓台灣文創訓練中心135室

【近信義國小站4號出口50公尺，步行約3分鐘】

登記：bit.ly/hkust-talk