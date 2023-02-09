瑞典央行周四宣布把政策利率從2.5％調高兩碼到3％、創下2008年來最高點。它還警告為了對抗高通膨，將在今春進一步升息。此外根據該央行發布新的利率路徑，政策利率將在2024升至3.3％頂點，之後會維持在該水位直到2026年。