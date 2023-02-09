瑞典央行升息兩碼 暗示今春還會升息 23:042023/02/09 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 瑞典央行周四宣布把政策利率從2.5％調高兩碼到3％、創下2008年來最高點。它還警告為了對抗高通膨，將在今春進一步升息。此外根據該央行發布新的利率路徑，政策利率將在2024升至3.3％頂點，之後會維持在該水位直到2026年。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資訊號浮現 3大債逢低卡位 升息終點略延後 法人：金價中長期走勢將漸入佳境 油價 美元走強 短線恐承壓 #瑞典央行 #政策利率 #今春 #升息 #升息兩碼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積遭空襲 外資終結連14買 04:102023/02/07 財經要聞 鮑爾談話未加深升息憂慮 美股收高那指漲226點 07:552023/02/08 財經 鮑爾唱鴿 台股上看16,331點 04:102023/02/09 財經要聞 美元轉強 亞幣反彈時程拉長 04:102023/02/09 投資理財 陸港觀盤－Fed升息進入尾聲 靜待兩會政策紅利 04:102023/02/09 全球財經 《國際經濟》抑制通膨 印度再升息1碼至6.5% 16:202023/02/08 財經 升息影響 182天期國庫券決標貼現率大幅上揚至1.042％ 15:462023/02/08 財經 債市機會年 目標到期債基金鎖收益 04:102023/02/08 專題周報 匯率期貨趨勢專欄－利差收斂 助攻歐元 04:102023/02/07 證券．權證 《國際經濟》鷹鴿齊飛 鮑爾談話讓市場大洗三溫暖 10:582023/02/08 財經 國銀中小企業放款去年近6千億 04:102023/02/08 財經要聞 金價下檔有撐 打帶跑操作 04:102023/02/08 投資理財 兩利空夾殺 保險業賣樓求生 04:102023/02/08 產業特刊 《金融股》元富證8檔美債ETF權證 今掛牌 11:282023/02/09 財經 專家傳真－聯準會主席鮑爾談話的玄機 04:102023/02/09 專題周報 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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