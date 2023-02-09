品牌即日起至2月12日下午3點止，於PPP時尚藝文空間展演品牌春夏大秀。（台灣君梵提供提供）

Ground Y有著山本耀司的設計哲學，並結合青春年少的特色風格，相當受到年輕世代的歡迎。（台灣君梵提供）

結合印花的「百花繚亂」，為穿著帶來另一種樂趣。（台灣君梵提供）

寬鬆俐落的線條感，正是山本耀司擅長的剪裁設計。（台灣君梵提供）

以鏤空結合版型的設計，帶來另一種年輕感。（台灣君梵提供）

樂團《傻子與白痴》2月9日出席山本耀司（Yohji Yamamoto）入門品牌Ground Y，穿上Ground Y最新春夏服裝登台演出。主唱蔡維澤被問到私服穿著時，大方表示Ground Y基本上就是團員們的標準風格，主唱聽完順便補一槍：「維澤就是我們的造型糾察隊，要怎麼穿只能問他，團裡飲食到造型他都會插一手，他認可的風格才是我們的風格。」雖然彼此笑鬧不斷，但團員4人一致認定Ground Y充滿活動性的輪廓剪裁與俐落的上身修飾造型，穿起來簡直迷死人。

《傻子與白痴》成軍於2015年，是台灣新生代樂團中備受矚目的存在，成軍7年已發行二張專輯，預計於今年發行第三張專輯作品，同時積極與國內知名歌手如魏如萱跨界合作，雙方的合作更可說振奮了近期的獨立音樂界。團長徐維均更提到去年的沉寂更像是為了今年的出發而做準備。

Ground Y做為山本耀司旗下的「入門品牌」，可以說保留了山本耀司獨到的剪裁與哲學，也額外加入深具魅力的獨門特色。服裝基本保留了山本式的黑白、俐落、無性別與紀律美學等元素，但又額外加入一絲叛逆的美學特色，如本季強調的「百花繚亂」，就是結合時髦印花與大量山本耀司元素做為本次春夏服裝的最大特色。Ground Y透過商品不斷地向消費者溝通「穿著不應該是服膺於所謂的單一性」，Ground Y提供了各種可能，讓穿搭者透過不斷的層次、印花與風格轉變中，找到穿著的各種樂趣。

同時Ground Y也擅長與各類動漫、藝術家、藝人等聯名合作，如去年大賣的《鏈鋸人》即是一例，也有《鬼滅之刃》、《新世紀福音戰士》等等，現在仍舊是粉絲欲高價收購的特色商品。可以說Ground Y為我們打通了一條無限風格的穿著大道。而Ground Y也即將於本月正式於台灣台北微風信義開設海外第一間獨立專門店，同時接連兩日於藝術展演空間PPP舉行登台特別展出。