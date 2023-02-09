南韓人氣天團TWICE成員周子瑜，天使臉孔和精湛舞技廣受粉絲喜愛，今年1月份春節，她低調飛回台灣跟家人團聚，從機場穿搭、過年行蹤、再到親民作風皆是外界焦點，直到29日才返韓準備開工。今(9日)周子瑜在Instagram更新近況，曬出可愛5連拍的用餐照，不到1小時吸引破30萬粉絲點讚朝聖。

周子瑜9日在IG曬照，可見她換上皮衣外套內搭白色針織衫，脖子戴了一條時尚項鍊，心情看起來非常愉快，雖然是以素顏狀態出鏡，但皮膚的狀態絕佳，還拍出一種清新脫俗感。周子瑜在貼文寫道：「好吃」，透露出對餐點的滿意，接著擺出5款姿勢，從托腮、燦笑到電眼回眸等等，成功狙擊粉絲們的心。

照片曝光後，留言區刷出一排驚呼聲：「子瑜怎麼可以笑得這麼可愛，光看妳的笑就飽了」、「不小心邊看照片邊姨母笑」、「心臟爆擊，雖然看的出來照片有調色過，但是素顏的時候拍的吧？」、「終於等到妳發新照啦～皮衣搭配很帥氣好看喔」、「外出用餐吃得開心，笑得眼睛都不見了，看妳開心我也開心」。

周子瑜年假行程滿檔。(圖/周子瑜 IG、嘻小瓜 IG)

事實上，周子瑜返台13天年假，粉絲也頻頻見到她的倩影，她曾與舞蹈恩師嘻小瓜聚餐、赴平溪旅遊放天燈、到信義區趴趴走，並向大家送上新年祝福：「願大家心想事成，年年有瑜(魚)」，29日返韓現身仁川機場時，更被捕捉到和粉絲親切揮手的畫面，完美沒有明星的包袱，難怪人氣始終不墜。