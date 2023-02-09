在美國制裁下，大陸華為手機業務大幅萎縮，此前又因將台灣標示為「中國台灣」被NCC禁售。今（9日）華為公告台北、台中兩處服務中心營運至3月12日，全台僅存高雄一處據點，令不少粉絲不捨表示「這一天還是來了」，也有人感慨，華為不賣手機能撐這麼久，很不簡單。

華為9日在臉書粉絲專頁公告，台北三創和台中文心秀泰服務中心營運至3月12日止，並感謝「花粉」長期的支持與鼓勵。此外，華為也向有購買該公司產品的花粉不用擔心，提供有售後維修需求的用戶維修管道。

公告一出，許多花粉湧入留言表達不捨，「這一天還是來了」、「真的很可惜，如果不是之前美國的行動，華為還是可以做出好手機來的」、「華為手機真心覺得好用，好可惜」、「這麼好的品牌，暈倒」。

消息傳至PTT，不少網友也萬分唏噓，「每次路過店員都在發呆，想說不賣手機還能撐華為真猛，結果真的關了」、「沒什麼東西賣的狀況下，還能撐這麼久已經不簡單了」、「沒東西可賣了，無奈」。