2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。對此，前立委郭正亮今（9）日就表示，「賴清德要有一定的造勢能力，要勇於丟出議題來領導民進黨，或者領導台灣整個社會」，同時郭正亮更以前總統陳水扁為例，強調「阿扁都是逆勢在做戰，他都是逆勢然後逆轉勝」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「之所以賴清德的網路聲量不高，是因為他真的沒有大的、讓人家眼睛為之一亮的動作，而陳建仁手上有資源又有決策權，所以陳建仁是每天都可以有大新聞的人」，郭正亮更接著說，「因為賴清德是黨主席，手上沒有行政資源、沒有決策權，就只能靠議題造勢來凸顯不同，可是賴清德凸顯的力道太弱了，他的團隊不是屬於這一類型的，賴清德以前的選舉都是順勢在選」。

郭正亮最後更說，「以阿扁來看，阿扁都是逆勢在作戰，台南縣長也是、台北市長也是、總統也是，所以為什麼我們說阿扁是民進黨最會選舉的人，因為他都是逆勢然後逆轉勝」，郭正亮也直呼「賴清德沒有議題要怎麼選？所以他要不斷有造勢的能力，而且要比誰都勇敢，賴清德太順遂了」，郭正亮直言，「而今年的局面恐怕不是這樣，目前賴清德的民調沒有優勢，所以還是要有一定的造勢能力，要勇於丟出議題來領導民進黨，或者領導台灣整個社會，但我們目前真的沒有看到」。